张柏芝不认拍电影「票房失利」 拒评助手电邮余毓兴称电影须符要求才接拍 「因真的不想做烂片女王了」

社会
更新时间：11:24 2025-12-09 HKT
发布时间：11:24 2025-12-09 HKT

女演员张柏芝遭前经理人余毓兴控告违反合约一案，张柏芝自上周五出庭作供，期间几度于庭上情绪激动，曾一度落泪。案件今于高等法院续审，原告方续盘问张柏芝时，提到张柏芝助手透过电邮表示电影符合条件才接拍，因不想再做「烂片女王」，原告亦问到张柏芝是否有拍完电影后、遭媒体报道票房失利。张柏芝质疑「票房失利」定义，称「我阿妈觉得好好㖞」，又指「挑衅性嘅问题好难答㗎㖞」。张柏芝今作供完毕，她乘坐私家车离开法院时保持沉默。

原告余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，由大律师邓力行代表；被告张柏芝，由大律师林嘉仁代表。

认期间有签电影合约但否认曾收276万订金

原告方今续盘问张柏芝，提到张柏芝和余毓兴在2012年5月曾签署《张柏芝两部电影片约合约》，当中提到余在3日内要向张柏芝或经理人公司新亚洲娱乐联盟集团有限公司支付276万元订金；原告方亦展示一张金额为276万元的支票，指余向张柏芝支付了该笔钱。惟张柏芝称没有收过该276万元。

原告余毓兴。资料图片
原告余毓兴。资料图片

原告另展示张柏芝助手和余之间的电邮，当中附件为该电影合约，并要求余和公司不要抽取佣金。张柏芝则表示自己不会参与助手与余之间的电邮交流。原告续问到，电邮是否反映当时张柏芝周转不灵及「需要揾钱」，故要求余预付276万订金。张柏芝否认当时须资金周转，并反驳「由我出道到依家，每一个工作都唔系白做」、「每一日都需要揾钱」。

电影终没拍成但坚称没拖欠余毓兴

张柏芝又称该合约为电影合约，而最终没有拍成电影，「做咩收钱」。原告方则指根据合约，不论有否拍电影，都须支付276万订金。张柏芝则重申她没有收过该笔钱。

当被问到截至2013年5月为止，在张柏芝与余毓兴之间，张柏芝有否拖欠电影未有拍摄。张柏芝坚称没有拖欠对方，「因为无电影存在过呀……无存在过呀，法官大人」。原告其后问到张柏芝是否没有拍过合约所指的两部电影，张柏芝同意，惟重申「我之前一路讲嘅都系真话」，并指自己一直以来的坚持，是要电影各方面符合要求，包括剧本、导演、男女主角和灯光等，「电影唔系一张电影合约……缺一不可」。

不认票房失利 反问原告方「传媒你亲戚嚟㗎?」

原告方又提到，张柏芝拍摄电影后，电影票房失利。张柏芝反问「咩叫票房失利」。原告方则指，有大众或传媒「话唔好」。张柏芝反驳道「我阿妈觉得好好㖞」、「传媒你亲戚嚟㗎」。法官欧阳浩荣一度介入，张柏芝则称「佢（原告方）挑衅性嘅问题好难答㗎㖞」。

原告方续指，余在2013年一直透过张柏芝的助手与张柏芝就不同电影题材沟通，去张罗或安排张柏芝拍电影。张柏芝不同意。原告续引述，张柏芝的助手在2013年5月发给余的电邮，当中提到相关电影所有事项须符合要求，「因为真的不想做烂片女王了」。张柏芝则指原告方不应拿他人的电邮来询问自己，应该询问其助手。

没参与《女神的新衣》节目但无被追究 「我亦损失700万人民币」

原告方又指，余毓兴不能强逼张柏芝拍摄电影，自双方签署上述电影片约后，基于余不能控制的因素，片约义务和责任不断顺延；余毓兴当时亦从没有隐瞒新亚洲清盘一事，也不曾欺凌或欺骗张柏芝。张柏芝不同意。

原告方另提到电视节目《女神的新衣》，张柏芝确认最终并没有参与节目，并指「亦都令我损失咗700万人民币」。原告方追问，节目主办方有否向张柏芝追究责任。张柏芝否认，称「主办方系追究某人」，又指主办方亦想她一起追究别人。

案件编号：HCA1227/2020
法庭记者：王仁昌

