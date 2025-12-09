3童党残厕围殴少女 指事主「唱我做鸡」、「揽我条仔」故施袭 16岁女童判入更生中心

3名童党今年10月在旺角金鸡广场残厕内袭击一名17岁少女，期间少女遭多人掌掴及殴打，头部更被用力推往墙壁。3名女童在警诫下称「佢（事主）唱我做鸡，我好嬲」、「佢揽我条仔」故向事主施袭。3名女童早前承认袭击致造成身体伤害罪，其中16岁无业女今早西九龙裁判法院接受判刑，裁判官陈慧敏斥被告不珍惜法庭给予的机会，终判她入更生中心。

谎称有毒瘾亦不接受1年住宿式规管

陈官判刑时指，16岁被告郑然曦联合同案被告袭击事主，早前为被告首次索取感化报告时，被告没有珍惜机会，谎称有毒瘾，其后法庭再押后案件，待索取进一步感化报告及戒毒所报告等，报告显示被告非瘾君子，进一步感化报告内容不理想，指被告不愿接受12个月住宿式规管，认为规管时间太长，故感化主任认为被告不适合进行感化，觉得感化未能将被告带回正轨，而社会服务令亦不适合，因为被告性格反叛及有毒品问题。

官斥不珍惜机会决定判入更生中心

陈官斥被告「法庭一开始就俾机会你」，其后亦押后案件再索取进一步报告，惟被告没有好好珍惜机会，而且除了本案外，被告另牵涉两案，故认为「更生中心对你最有裨益」，终判处被告入更生中心。

报告不建议感化或社会服务

辩方引述感化报告、更生中心及戒毒所报告，显示不建议被告进行感化及社会服务，经医生检查身体状况后，亦认为被告非瘾君子，不适合去戒毒所，终建议被告去更生中心。辩方指，向被告解释报告内容后，被告同意及接受内容，被告的双亲亦有到庭支持。

包括被告在内3女童被控袭击伤害17岁少女

3名女被告依次为，16岁无业郑然曦、15岁及13岁学生，同被控袭击致造成身体伤害罪。控罪指，她们于今年10月17日，在旺角洗衣街金鸡广场18楼金都桌球城残障人士厕所内袭击苏珈恩，因而对苏造成身体伤害。

事主要求吸食加热烟即被带到残厕受「教训」

案情指，事主与3名被告相识，在案发当日下午7时许，事主与郑及其他朋友到涉案桌球馆聚会，期间事主向他人要求吸食加热烟，15岁女被告感到厌烦，遂伙同其余被告及女生，带事主到残障人士厕所，「俾佢一个教训」。在残厕内，3名被告多次掌掴事主，又向她拳打脚踢，有人拍摄殴打过程。事主事后头部有触痛、左脸和嘴唇有红肿，家人看到伤势后报案。

13岁女被告称因事主「揽我条仔」故施袭

3名被告被拘捕后均承认殴打事主，郑在警诫下称因13岁女被告要求才动手打事主，「我知错啦，唔会再打人」；15岁女被告称「佢（事主）唱我做鸡，我好嬲」，因此与他人一同殴打事主；13岁女被告则表示事主「揽我条仔」。

案件编号：WKCC5090/2025

法庭记者：黄巧儿