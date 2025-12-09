Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法律科技节聚焦法律科技AI融合发展

社会
更新时间：07:05 2025-12-09 HKT
发布时间：07:05 2025-12-09 HKT

律政司的年度旗舰活动「香港法律周2025」12月1日起一连5日在湾仔会展举行，吸引来自近50个司法管辖区约6000人登记以线上线下模式参加，今年主题为「法汇香港 联通世界」。律政司在法律周期间，更首度举办「香港法律科技节2025」，聚焦法律科技与人工智能融合发展，提供集合主题论坛、法律科技展览、现场示范及与专家对话于一体的多元体验。律政司司长林定国和律政司副司长张国钧均有出席法律科技节，与业界交流，并了解法律科技产品和服务的最新发展。

林定国：重塑生态 提速提效

林定国和张国钧12月3日到设于香港法律周主会场外的法律科技展览参观，听取参展商介绍和示范多款尖端法律科技产品和服务。15个参展商展示的产品和服务涵盖法律研究、文件生成、 合约智能审查、线上争议解决及审讯支援等多个领域。现场除设有互动示范，亦提供专家咨询服务，让与会者深入了解如何将法律科技融入日常实务。 

法律科技节重点活动——「人工智能大时代：塑造21世纪法律新格局」法律科技论坛于12月5日下午举行，活动设有多个环节，包括主题演讲、「法律科技猜猜谁」互动环节，以及法律科技圆桌会议，深化业界对法律科技与人工智能的机遇与挑战的理解。

律政司将设小组协调审视

律政司司长林定国致辞时指，法律科技与人工智能正在重塑法律服务生态，让传统法律服务提速提效。人工智能驱动的法律工具，已广泛应用于法律研究、文件审阅与起草、合约周期管理等。然而，创新技术的潜在风险与伦理考量亦必须正视，例如偏见和私隐风险等，因此大家要采取「人类 + AI」的联动模式，善用科技优势的同时，亦守护制度底线。就此，律政司将按三阶段审慎有序推动科技在法律界的应用。第一阶段，着重提升意识；第二阶段，促进业界实际使用法律科技产品；第三阶段，推动业界广泛应用法律科技，促进本地与海外法律科技企业落户及发展，壮大本地法律科技生态圈。

他表示，今年《施政报告》展示政府对推动人工智能作为香港发展核心产业的决心。除积极推动法律科技与人工智能在法律领域的融合发展外，律政司将于年底前成立跨部门工作小组，协调负责的部门审视相关法律配套，支持人工智能在香港更广泛应用的发展需求。

律政司副司长张国钧致辞时表示，律政司致力促进法律业界的创新及与科技融合发展，并已就此成立推动法律科技发展咨询小组，以及举办法律科技圆桌会议和首届法律科技节。他指，法律科技和人工智能虽提高法律服务的效率，但无法取代法律专业人员的同理心、判断力和诚信等不可或缺的重要人性元素。法律界唯有秉持开放且负责任的思维，方能把握法律科技与人工智能带来的机遇，将挑战转化为优势。

法律科技圆桌会议探讨四主题

此外，《法律科技圆桌会议报告》首度在圆桌会议上发表。报告概述今年举行的前三轮圆桌会议中法律及争议解决业界对法律科技的见解，包括效率提升、伦理考量、监管框架和公众认知四方面。当中强调与会者认同法律科技对革新法律服务的潜力，以及在法律科技应用中加入伦理考量的重要性，以负责任态度支持法律科技的长远应用和发展。

香港法律周其他活动包括《基本法》颁布35周年法律高峰论坛和「第三届融通与发展法治论坛」等。在《基本法》颁布35周年法律高峰论坛中，多位政界、法律界及专业界别人士一同回顾 《基本法》实施28年来的成果，并探讨其在「一国两制」框架下推动香港长期繁荣稳定的重要作用。展望未来，律政司会继续举办各类活动，促进交流，推广香港的法律及争议解决服务，巩固香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心的领导地位。

记者：蔡思宇

