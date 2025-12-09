国际法律人才培训学院 法律周内举办多项活动

香港国际法律人才培训学院已启动成立一周年，律政司特别推出《香港国际法律人才培训学院年刊2024-2025》，回顾过去一年培训学院在推动国际法律交流与能力建设方面的成果与里程碑。 学院在今年法律周期间亦与国际机构合作举办了多项活动，包括「第六届联合国国际贸易法委员会 （UNCITRAL）亚太司法峰会」、「海牙国际私法会议亚太区域办事处国际私法研讨会——跨国诉讼与认证：海牙公约下的创新实践」。未来，培训学院将继续为香港、内地及其他司法管辖区，提供能力建设、知识和经验分享平台。

商贸数码化 港扮演关键角色

联合国国际贸易法委员会秘书长Anna Joubin-Bret表示，香港作为中国唯一的普通法司法管辖区，在更广泛的民法体系中具有独特优势，「香港多年来一直在两种制度之间搭建桥梁，在推动国际贸易法方面具有重要作用」。 她称，国际贸易正迅速数码化，而司法在推动国际贸易数字化方面扮演关键角色，确保数字化转型不会阻碍贸易自由流动等。她表示，香港的参与和支持，对于推动数字化进程至关重要，亦展示了香港在国际法治建设中的地位。

联合国国际贸易法委员会秘书长Anna Joubin-Bret。卢江球摄

海牙国际私法会议秘书长Christophe Bernasconi指，在现今互联的世界中，无论是个人、家庭成员，还是企业经营者，都很容易产生跨境联系，从而引发国际法，尤其是国际私法的问题。他指，法律周活动意义重大，将亚太地区乃至更广范围的参与者聚集在一起，展开全球性讨论，探讨互联世界的影响。

海牙国际私法会议秘书长Christophe Bernasconi。何健勇摄

国际调解院落户 打造调解之都

调解是展望未来，促进理解和合作的替代争议解决方式，每年一度的「调解之都」论坛和「2025年香港调解讲座」亦在法律周期间举办。 喀麦隆共和国司法部立法司司长、国际调解院国际商事及投资调解规则专家组共同协调员 Gaston Kenfack Douajni表示，调解是解决国际争端的重要和平工具，调解的规则灵活且现代化，能充分考虑各方意愿，决定程序并促成友好解决方案。 随著国际调解院（IOMed）在香港设立总部，香港在调解领域处于领先位置，有助打造成全球调解之都 。

记者 蔡思宇