日本青森7.５级地震｜入境处未接获港人求助 纵横游：约300团友在日本情况安好

日本本州东面近岸今晚发生7级以上地震。入境处表示，获悉事件后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署（公署）、中国驻札幌总领事馆（总领馆）及旅游业监管局了解情况。入境处至今未有接获港人求助。

入境处会继续与公署、总领馆及旅游业监管局保持联系，密切留意事态发展。

身在外地的香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

纵横游常务董事袁振宁对《星岛头条》表示，现时有大约300名团友在日本，所有团友情况安好，已通知所团友留房，接下来会密切留意情况，强调会确保所有团友安全。

另外，香港天文台初步分析，本港时间2025年9日(周二)凌晨2时56分，日本本州东面离岸海域发生一次6.0级地震，震中位于北纬40.93度，东经143.11度附近，即青森之东约200公里，震源深度约10公里。