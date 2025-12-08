宏福苑五级火｜房署巡5屋苑揭部分棚架有杂物 政府大致完成向灾民派一万元应急补助金

房屋署统筹的紧急维修承建商今日( 8日 )已完成清理大埔宏福苑楼宇外围杂物的工作。房屋局独立审查组今日亦继续抽取受灾楼宇的混凝土芯，目前已包括5座楼宇。

5个屋苑部分棚架上置有杂物 承建商正作出清理

审查组已巡查4个居屋屋苑（深水埗怡阁苑、观塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清丽苑）和一个租置屋邨（柴湾峰华邨）的棚架状况，发现当中部分棚架上置有杂物，承建商正作出清理，审查组会密切监察进度。

房屋局独立审查组今日继续抽取受灾楼宇的混凝土芯，目前已包括5座楼宇。资料图片

就屋宇署发出的移除棚网命令，截至今日下午5时，227幢私人楼宇的外墙棚网已经移除（包括两宗由政府承建商移除），尚有3宗屋宇署已接受其延期申请的个案正进行工程，预计可于本周内完成。屋宇署争取本星期内公布一套新的安排，要求工地使用的棚网在上架前就地采样及核实是否符合标准，以便有关外墙工程可尽早恢复。

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查351个建筑地盘，共发出180份书面警告及96张敦促改善通知书，并提出25宗检控。

另外，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约30亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额维持约为33亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。政府早前宣布基金会向每户受影响家庭发放生活津贴，截至今日已处理1 357宗个案；生活津贴金额已由5万元增至10万元，政府会陆续发放有关款项。另外，基金会就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理95宗个案。政府至今已向1 932户派发一万元应急补助金，相关派发工作已大致完成。



截至今日上午，共有1 422名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2 522名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。此外，大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用；另一所位于东昌街社区会堂的临时庇护中心，则会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。