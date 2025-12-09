宏福苑五级火｜入境处特事特办 迅速为受灾居民处理3,280宗证件补领申请

【大埔宏福苑/五级火/入境处/证件/补领/居民】一场无情火，导致大埔宏福苑无数家园尽毁，居民的个人证件亦化成灰烬，对日常生活造成不便之余，更难以确认罹难家属身份及申领各项援助。入境处心系居民需要，立即安排受火灾影响居民申请补领证件及证书，更特事特办，全速处理申请程序，务求让于特别服务时段办理的证件申请，可于两日内完成印制程序，并由入境处同事于两日后送回庇护中心派发给居民。

入境处10日处理3,280宗灾民证件及证书补领申请

单由上月27日至本月6日的短短10日内，入境处共处理约3,280宗来自受大埔火灾影响居民的证件及证书补领申请，当中包括约280宗身份证、约1,480宗旅行证件、约1,520宗出生证明书及结婚证书核证副本等证书申请，涉及约1,840名人士。同时，入境处亦协助约410名受影响居民，经中旅社申请回乡证等由内地机关签发的旅行证件。

自上月27日，即大火后翌日，入境处宣布，为受大埔火灾影响而有需要补领身份证或护照等个人证件的居民，他们可于办公时间前往入境处相关的任何一间办事处办理申请，而无需预约。而同日晚上及28日，入境处更派员到大埔9个临时庇护中心，为受大埔火灾影响而有需要补领身份证或护照等个人证件的居民，预先登记资料及通知市民后续安排。

入境处安排专车到6个庇护中心 接载330位居民到总部办证

至上月29日中午，入境处更安排专车到6个庇护中心，接载约330位受影响居民（不论是否曾预先登记资料），到将军澳入境处总部办理各类型个人证件及证书的申请。同时亦安排车辆接载有需要的申请人到中旅社将军澳证件服务中心补办回乡证等。于晚上约9时，入境处安排最后一班专车，将居民由将军澳送回各临时庇护中心。

为加紧为居民补办证件，入境处于本月1日，将居民于两日前递交申请并印制好的个人证件、证书连同回乡证等送回相关庇护中心，务求令受影响居民可以尽快补领他们所需的证件及证书。当日，入境处共派发约70张身份证、超过300本旅行证件及证书，以及112张回乡证及其他内地机关签发的旅行证件。

另外，由本月1日至6日，入境处继续为受影响居民安排一个特别服务时段，开放入境处总部的办事处为受影响的居民办理相关申请，亦同时协调中旅社将军澳证件服务中心，于同一时段提供服务予受影响居民。

两日内完成印制程序 市民网上赞入境处贴心安排

同时，入境处安排专车到仍然开放的两个临时庇护中心，即在东昌街社区会堂以及大埔社区中心，约每30分钟一班专车，接载受影响居民到入境处总部及中旅社将军澳办证中心办理相关申请。车务服务安排由本月1日至5日，由下午5时至晚上7时30分，而12月6日，车务安排更由中午12时至晚上7时30分。

此外，受影响居民可于办公时间外，即本月1日至5日晚上6时至10时、及本月6日下午1时至晚上10时，自行前往入境处总部的办事处办理身份证、特区护照、其他个人证件和证书（如出世纸及结婚证书）等申请而无需预约。有关申请亦安排于两日内完成印制程序，让申请人可安排时间前来取证。

不少市民均在网上赞扬入境处的贴心安排，有网民于社交平台《亲子王国》表示，「入境处做得好，赞」、「多谢所有做实事嘅团队」、「做得好」、「VERY GOOD」、 「入境处做得好好」 、「感谢入境处的快速安排」、「今次入境处，行多一步，做得好，要赞（赞）！呢个真心做得好好。派车接佢哋去做证呢度好体贴！」

更有网民表示，「其实呢个好重要，一来比灾民尽量回复生活所需，二来伸（申）请援助，三来（亦我最关注）系吾（唔）好比人混水摸鱼」。

本报港闻组