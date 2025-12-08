油麻地搭棚工堕楼亡 控方申请覆核刑期得直 死者雇主罚款由9万增至16万元

油麻地吴松街旧楼2022年5月发生搭棚意外，47岁男棚工陈兆丰因安全绳断裂从6楼堕毙，死者雇主许佢成被裁定3项传票罪成，获准分90期缴付9万元罚款。控方认为刑罚过轻，早前提出刑期覆核。裁判官刘淑娴今于观塘裁判法院指，许并非初犯属加刑因素，因此上调整体罚款至16万元，分期缴付，每期须付2千元。许表示「真系冇能为力」，称目前无工作能力负担罚款。

官：刑罚须反映案件严重性并顾及被告负担能力

许佢成缺席上次聆讯，法庭一度发出拘捕令，在许再次出现后撤销。许今日亲身到庭，须以拐杖辅助行走，他表示询问过雇主能否出庭作证，惟雇主拒绝。控方无进一步陈词，许佢成冀法庭维持原判，并指自己目前无工作能力。

刘官就刑罚覆核作裁决，指出法庭不应判处远超被告负担能力的罚款，否则变相使被告入狱。刘官同意刑罚须反映案件严重性及公众关注，许于没有采取足够的步骤防止任何人堕下传票罪曾有纪录，涉及另一名工人身亡，因此属加刑因素，遂上调该传票罪的罚款，由3万元增至10万元，其余传票罪罚款不变，即总罚款由9万元增至16万元。

被告：「真系冇能为力，真系入去坐」

许早前已支付1万2千元，结合上调刑罚，目前尚欠14万8千元。刘官批准许分74期支付，每期2千元。许表示「真系冇能力，真系入去坐」，又指需要向朋友借钱缴付罚款。步出法院时，许一度挥舞拐杖指向在场记者。

被告许佢成，案发时经营华昌棚厂，是死者陈兆丰的雇主，早前被裁定3项传票控罪罪成，传票控罪指其没有确保在工作地方提供及/或维修安全进出口、没有采取足够的步骤防止任何人堕下、没有确保工人配戴适当的安全头盔。许被判罚款9万元，获准分90期缴付。

被告早前称目前为运输散工月入4至6千元

控方认为刑罚过轻，提出刑期覆核。控方表示，许仅提供爬山安全带予死者，对工人毫无保障，判刑缺乏阻吓性，另申请缩短缴款期，让许感受「切肤之痛」。

早前聆讯时，许佢成供称目前从事运输散工，一星期开工3日，担任司机将警察总部的纸碎运往堆填区，每次开工4小时可赚250元，月入由4千至6千元不等。许多次称不记得每月收入和支出，被追问事发前后的资产状况时，更一度与控方争论，兼指「佢可以揾差人、私家侦探查」。刘官遂押后案件待许向雇主查询。

案件编号：KTS23895-23897/2022

法庭记者：雷璟怡