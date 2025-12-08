Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地搭棚工堕楼亡 控方申请覆核刑期得直 死者雇主罚款由9万增至16万元

社会
更新时间：16:42 2025-12-08 HKT
发布时间：16:42 2025-12-08 HKT

油麻地吴松街旧楼2022年5月发生搭棚意外，47岁男棚工陈兆丰因安全绳断裂从6楼堕毙，死者雇主许佢成被裁定3项传票罪成，获准分90期缴付9万元罚款。控方认为刑罚过轻，早前提出刑期覆核。裁判官刘淑娴今于观塘裁判法院指，许并非初犯属加刑因素，因此上调整体罚款至16万元，分期缴付，每期须付2千元。许表示「真系冇能为力」，称目前无工作能力负担罚款。

官：刑罚须反映案件严重性并顾及被告负担能力

许佢成缺席上次聆讯，法庭一度发出拘捕令，在许再次出现后撤销。许今日亲身到庭，须以拐杖辅助行走，他表示询问过雇主能否出庭作证，惟雇主拒绝。控方无进一步陈词，许佢成冀法庭维持原判，并指自己目前无工作能力。

刘官就刑罚覆核作裁决，指出法庭不应判处远超被告负担能力的罚款，否则变相使被告入狱。刘官同意刑罚须反映案件严重性及公众关注，许于没有采取足够的步骤防止任何人堕下传票罪曾有纪录，涉及另一名工人身亡，因此属加刑因素，遂上调该传票罪的罚款，由3万元增至10万元，其余传票罪罚款不变，即总罚款由9万元增至16万元。

被告：「真系冇能为力，真系入去坐」

许早前已支付1万2千元，结合上调刑罚，目前尚欠14万8千元。刘官批准许分74期支付，每期2千元。许表示「真系冇能力，真系入去坐」，又指需要向朋友借钱缴付罚款。步出法院时，许一度挥舞拐杖指向在场记者。

被告许佢成，案发时经营华昌棚厂，是死者陈兆丰的雇主，早前被裁定3项传票控罪罪成，传票控罪指其没有确保在工作地方提供及/或维修安全进出口、没有采取足够的步骤防止任何人堕下、没有确保工人配戴适当的安全头盔。许被判罚款9万元，获准分90期缴付。

被告早前称目前为运输散工月入4至6千元

控方认为刑罚过轻，提出刑期覆核。控方表示，许仅提供爬山安全带予死者，对工人毫无保障，判刑缺乏阻吓性，另申请缩短缴款期，让许感受「切肤之痛」。

早前聆讯时，许佢成供称目前从事运输散工，一星期开工3日，担任司机将警察总部的纸碎运往堆填区，每次开工4小时可赚250元，月入由4千至6千元不等。许多次称不记得每月收入和支出，被追问事发前后的资产状况时，更一度与控方争论，兼指「佢可以揾差人、私家侦探查」。刘官遂押后案件待许向雇主查询。

案件编号：KTS23895-23897/2022
法庭记者：雷璟怡

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前