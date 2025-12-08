涉透过非法卖空股票赚差价330万元 两对夫妇否认欺诈受审

两对夫妇涉嫌于2020年向「微信女」获取股票市场贴士后，在没有持有相关股票的情况下，致电证券行经纪讹称持有股票，并指示沽出股票，其后在股票下跌至低价位时，透过其他证券行买回股票，以助填补股票完成交易，赚取差价约330万元。4人今早在区域法院否认9项欺诈罪，愿承认非法卖空的交替控罪，惟不被控方接纳，案件随即开审。开案陈词提及，4人开设WhatsApp群组商讨什么价位买回多少股票，无论赚蚀都由4人平分。

4名被告依次为，46岁李景康、46岁陈艺思、45岁林显辉及50岁许佩欣，共被控9项欺诈罪及9项非法卖空的交替控罪。4人承认全部交替控罪，惟不被控方接纳。

交替控罪指，他们于2020年6月23日至9月9日期间，在香港联合交易所有限公司营运的证券市场或透过香港联合交易所有限公司营运的证券市场售卖声扬集团有限公司的4700万股股份，但他们不具有即时可行使而不附有条件的权利，以将该等证券转归于其购买人名下，亦非相信或有合理理由相信他们具有此权利。

4人否认欺诈罪，指他们于2020年6月23日至9月9日期间，多次欺骗星火证券的一名客户主任，向其讹称拥有某些股份，意图欺诈星火及诱使其就该等股份发出卖盘。4名被告因而获得330万元的利益，而星火亦蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。

开案陈词指，在2012年7月至2021年1月期间，首被告李景康在京华山一国际（香港）有限公司担任客户主任。在2019年2月至2020年6月期间，另外3名被告陈艺思、林显辉及许佩欣，分别在京华山一及星火证券有限公司开设共5个证券户口。

案发时，陈、林及许分别以电话方式向星火证券落盘，指示沽售4间有限公司的股票，由证券经纪洪荣坤接听电话。惟洪发现3人的星火证券户口没有相关股票，故问他们是否在其他证券行持有相关股票，而3人均虚假地声称持有股票，致使洪替他们落盘并执行相关交易。

3人下指令沽出股票后，同日随机透过另外两间证券行买入有关股票，即京华山一及及国投证券有限公司。3人买入股票后，将有关股票转到星火证券进行交收，过程共牵涉9次交易，约赚取336万港元差价。首被告李景康当时作为京华山一的客户主任，负责协助3人买入相关股票，并将股票转到星火证券。

李在警诫录影会面称，曾跟随「微信女」的股票贴士，买入股票后受骗输钱，其后他与另外3名被告获得贴士后，选择不买入该股票，反而改为先沽出股票，再在低位时买回，并利用买回的股票进行交收。李承认，在沽出有关股票时，他们并未持有相关股票，故被证券行职员问是否确实持有股票时，他们均会表示「来货交收」。当证券行职员根据他们指示沽空股票后，李负责买货作交收，他们以此方式赚取共约4千万。在整个计划，主要由林与「微信女」进行沟通，李则负责分析有关股票，从「微信女」获取股票市场讯息，须支付贴士费约2千元。

陈在警诫录影会面承认，在星火证券有开立证券户口目的是为了炒卖股票，他们获得「微信女」的股票贴士后，先沽出股票，并在低位买回，以赚取差价。他们会在WhatsApp群组商讨后，达成共识在什么价位买回多少股票，无论赚蚀都由4人平分。

承认事实指，两名被告李景康及陈艺思为夫妇，另两名被告林显辉及许佩欣亦同为夫妇，两对夫妇为朋友关系。证监会人员调查检取的手机对话时，发现4名被告有一个共同WhatsApp群组，提及买卖股票交易内容。

在2021年1月8日上午7时许，证监会人员前往李及陈的住所进行搜查，搜出记事簿及一叠手写笔记纸张，上面写有一些股票交易纪录，包括日期、股票编号、股数、股价和交易金额等，其中写上涉案的部分股票交易资料。同日上午6时许，另一批证监会人员前往林及许的住所进行搜查，搜出4本记事簿及纸张等，上面写上一些涉案的股票交易纪录。

