每日杂志｜ 防火用品销量飙10倍 㓥房清杂物避灾 港人防灾意识急升 跟风购买存隐忧

大埔宏福苑火灾后，不少市民自行购备防火用品。多间消防设备公司近日生意倍增，有公司指烟雾感应器、灭火筒及防烟面罩生意额录得10倍增长，较轻便的1公斤装干粉式灭火筒出现缺货。对市民自行购买防火用品，业界认为市民自救意识提高，但强调遇到火警，市民应以逃生为先，勿高估能力自行救火。居于㓥房及天台屋的居民，近日忙于清理家居杂物，亦有人睡前关掉电器的电源。关注团体正筹办防火讲座，并募捐派发防火用品，提醒提防火患。

有㓥房户连日清理家中杂物，避免助燃火势。

本报联络市面多间售卖消防设备公司，相关负责人均指，过去1星期接获市民就手提灭火筒及灭火毡等防火用品的查询激增20%，连带销售额亦以倍计。

油麻地一间消防设备公司的负责人阿华指，大火后至今，每日接获10多至20个电话查询，主要希望了解家居防火用品的价格及功能，当中以手提式灭火筒最畅销。他指，市面有售的灭火筒包括二氧化碳气体式灭火筒、水式灭火筒、干粉式灭火筒及泡沫式灭火筒；干粉式灭火筒适用于大多数火警，如电器或易燃液体引发的火警。

灭火毡防烟面具等需求大增

阿华续称，干粉式灭火筒由1公斤至5公斤的5款，现时热卖的是较轻便、适合家居使用的1公斤及2公斤装，销量较平日增加1倍。他称，最高销量是单日卖出合共60支，近日需求增加，逐渐卖清存货，正向供应商补充货源。

属消防处注册消防装置承办商的安利消防器材有限公司，其负责人陈国燊指，过去1星期，不少市民来电查询防火产品，亦有市民「上网」了解后，直接到门市购买。他称，市民主要购买3类防火产品，包括具警示作用的烟雾感应器、灭火用品如灭火筒及灭火毡，和可用于火警逃生的防烟面具。他称，近日上述3类货品的整体销量增加达10倍及以上。

消防通道堆放杂物，是其中一项火警隐患。

陈解释，烟雾感应器于侦测到烟或火时会发出警号，提示居民逃生，可安装于墙壁或天花，售价由250元至400元。至于近日热卖的干粉式灭火筒，售价由300元至450元。另有市民购买灭火毡，除可用于灭火，亦可于逃生时披在身上；每张灭火毡售价介乎300元至450元。至于仅供一次性使用的防烟面具，只有3年期效，每个售价达400元，亦有一定销量。

陈国燊指，近年港人防火意识提高，干粉式灭火筒一直有固定销量，不乏市民购买自用及公司订购；近年亦有贸易公司定期订购逾百个防烟面具派发给员工，以备不时之需。他称，大火后上述多项货品连日需求大增，当中干粉式灭火筒供应出现紧张。

售卖消防用品的五金店负责人Alex则提醒市民不宜「跟风」购买相关用品，除担心因储存及使用不当引致反效果，亦不希望市民建立错误的信心，遇到火警时尝试自行救火，而错过逃生时机。

干粉式灭火筒适用大多数火警

Alex指，市民要认识所添置防火用品的特性，举例干粉式灭火筒储存上要注意，不可接近火源、不能受到阳光直接照射，并要远离潮湿水气。他续称，该类灭火筒一般有效期是3至5年，市民要定期检视，并留意灭火筒的「撞针」有否「移位」，以免影响效能。他特别提到，干粉式灭火筒所喷出的干粉会减低能见度，令人难以辨别方向，若市民遇上火警时，自以为可用干粉式灭火筒扑救，可能因视线受阻而影响逃生，后果严重。

Alex语重心长说，救火是消防员的专业，反而希望市民提高安全意识，「听到火警钟响，应出门口看看发生甚么事，事事提高警觉。」他又留意到，有市民购买俗称「猪咀」的防毒面具，作防火用途，有关面具确可过滤有毒气体，但不能供氧，若被困火警时戴上防毒面具，虽可过滤毒气，但可能会在浓烟密布的火场缺氧昏迷、甚至死亡。

大火亦令不少基层住户注重防火，深水埗唐楼㓥房户陈太近日忙于清理家中杂物，认为要从消除火源做起，以避免杂物助燃火势。家住葵涌天台屋的黄太亦指，家中唯一逃生通道是大厦楼梯，留意到有住客在楼梯放杂物及垃圾，日前已向业主立案法团投诉，亦希望其他住客自律。

唐楼㓥房消防设备惹关注

有前线社工关注「三无大厦」居民的安危，他称「三无大厦」不设业主立案法团，消防安全设施简陋及失修，无法符合《消防法例》要求，如定期由注册消防装置承办商每年最少1次保养楼宇内的装置。他称虽然当局推动「楼宇消防装置及设备周年检查支援服务」，近年曾为深水埗部分「三无大厦」完成年检及更新消防设备，但希望相关㓥房业主拿出良心，主动为㓥房户提供烟雾感应器等防火用品。

社区组织协会副主任施丽珊称，考虑举辨防火讲座，为有需要居民募捐防火用品。

不少㓥房坐落失修旧楼，社区组织协会副主任施丽珊指，电器火警是另一火警隐患。她称，有㓥房户反映，业主不肯维修单位的电线，忧虑电线残旧影响电力负荷，竟禁止住客使用冷气及雪柜等消耗电量较大的电器。

深水埗唐楼㓥房户陈太亦指，早前曾有邻居关掉电磁炉电源后外出，但炉具失灵险酿火警。她称，近日睡前必定拔掉电磁炉及电视机等电器的电掣，断绝电源，避免失火。施丽珊亦指，定期家访会提示居民防火，未来考虑举办防火讲座，并为有需要居民募捐防火用品。

㓥房支援连线成员赖建国亦指，《简朴房条例》明年生效，现时条例有一定防火要求，如每间简朴房内应设独立火警侦测器、简朴房的分隔墙、室内走廊两旁墙壁及入口门须耐火不少于1小时等。他指，人命可贵，希望当局考虑在每间简朴房内增设自动洒水系统，阻止火势蔓延，为住客争取逃生时间。

「女人街」庙街排档提高防火意识

除了基层居民关注防火，毗连闹市民居的小贩排档是本港地标式旅游热点，有旺角「女人街」及庙街夜市的档主称，近日接获食环署提醒提高防火意识，防患于未然。

旺角著名旅游热点「女人街」现时有400多个非固定的摊档，摊档背向民居，是本港的城市风景。2011年11月花园街排档发生四级大火，酿成9死34伤，通菜街（女人街）贩商协会主席郑素娥指，自此当局提高摊档及排档防火规格，如要求排档采用防火物料搭建、排档之间预留足够空间，方便附近楼宇住客疏散，并须每档配备灭火筒。

通菜街（女人街）贩商协会主席郑素娥指，大埔火灾翌日接获食环署通知，提醒摊贩注意防火。

郑续称，「女人街」摊档属「朝行晚拆」，大大减少火警隐患。近年「女人街」摊档虽曾于日间营业时发生小火警，但档主十分警觉，曾于消防员到达前自行用灭火筒扑灭火源，火源疑涉附近居民丢弃烟蒂。她指，于大埔火灾翌日接获食环署通知，促请档主提高防火意识，如清理杂物，减少火警危机。

花园街「留架不留货」避免助燃

油麻地庙街的排档亦属旅游热点，近年增设提供明火煮食的庙街夜市。庙街贩商商会主席陈锦荣亦指，提供明火煮食的夜市贩商已应消防处要求，每档配备小型灭火筒及灭火毡，至于其他干货排档，亦各自配备灭火筒，消防处亦有定期巡查。

庙街贩商商会主席陈锦荣指，「庙街夜市」的摊档设灭火筒及防火毡。 受访者提供

花园街贩商协会主席黄培清亦指，大埔大火当日下午正与消防处及食环署等进行季度会议，期间加入排档冬季防火的讨论。有花园街档主称，四级大火后，当局推行「留架不留货」的措施，确保排档每晚没有存货，避免助燃火势，他直言，「不准货物留过夜」确实不便，但人命安全最重要。

