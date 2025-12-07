宏福苑五级火︱224幢私楼棚网已移除 4宗获延期 2幢由政府承建商代拆

大埔宏福苑的五级火发生超过一星期，宏福苑房屋署统筹的紧急维修承建商今日( 7日 )已大致完成清理宏福苑楼宇外围杂物的工作。4个居屋屋苑（深水埗怡阁苑、观塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清丽苑）和一个租置屋邨（柴湾峰华邨）完成拆除棚网后，房屋局独立审查组（审查组）要求注册检验人员安排承建商检查棚架状况、清除废料及杂物，以确保现场环境安全。审查组会继续巡查及监察情况。

4宗棚网延期清拆申请获批 两幢私楼由政府承建商代拆

就屋宇署发出的移除棚网命令，截至今日下午6时，224幢私人楼宇的外墙棚网已经移除，尚有4宗申请延期的个案正在进行工程，屋宇署已接受其延期申请，预计可于本周内完成。其余两幢私人楼宇，由于承建商与法团存在已久的合约纠纷一直未能解决（纠纷在大埔火灾前已出现），影响了移除棚网的工作，屋宇署已安排政府承建商先进行所需工程，日后追回费用。此外，建筑署已在限期前完成移除辖下政府建筑物的棚网。

4宗棚网延期清拆申请获批。资料图片

屋宇署争取本星期内公布一套新的安排，要求工地使用的棚网在上架前就地采样及核实是否符合标准，以便有关外墙工程可尽早恢复。

建造业议会培训名额明日开始接受报名

建造业议会为受暂停外墙工程影响的工人（工种包括水喉、窗框、髹漆及装饰工、泥水，以及竹棚架）而预留的5 000个「一专多能／技术提升」培训名额，明日（8日）开始接受报名。课程免费，按不同工种的培训课程及时数，工人完成训练并考取资格，可获津贴最多14,000元至19,000元不等。

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查332个建筑地盘，共发出170份书面警告及95张敦促改善通知书，并提出25宗检控。

建造业议会培训名额明日开始接受报名。网图

援助基金总额维持33亿元

截至今日（7日）下午1时，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约30亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为33亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。政府早前宣布基金会向每户受影响家庭发放生活津贴，截至今日已处理1273宗个案；生活津贴金额已由5万元增至10万元，政府会陆续发放有关款项。另外，基金会就每名死者向家属发放20万元慰问金及5万元殓葬金，截至今日已处理90宗个案。此外，政府至今已向1931户派发一万元应急补助金。

1408名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2702名居民入住房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。资料图片

截至今日上午，共有1408名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2702名居民入住房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。此外，大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用；另一所位于东昌街社区会堂的临时庇护中心，则会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。