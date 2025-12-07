梅林榨菜肉丝或含过量兽药残余 食安中心吁市民停止食用

食物环境衞生署食物安全中心今日（7日）呼吁市民不要食用一批进口罐装榨菜肉丝，因为有关产品被检出可能含过量兽药残余磺胺二甲嘧啶。发言人呼吁市民如曾购买受影响批次产品，应停止食用。业界如持有受影响批次产品，应立即停止使用或出售。

产品资料如下：



产品名称：梅林榨菜肉丝

品牌：梅林

来源地：中国

净重：240克

此日期前最佳：2028年4月7日

经销商：昌晖有限公司

受影响批次产品已停售及下架 并展开回收

中心发言人说，中心得悉澳门当局发出通告，指有关产品被检出含过量磺胺二甲嘧啶。中心随即跟进事件，初步调查发现上述经销商曾进口受影响批次产品到本港。

该经销商已按中心指示将受影响批次产品停售及下架，并展开回收。市民可于办公时间致电该经销商的热线2766 0128查询有关产品的回收事宜。

发言人续说，磺胺二甲嘧啶是一种磺胺类抗菌药。按相关当局在有关样本检出的兽药残余含量，偶尔进食不会对健康构成不良影响。然而，长期食用或会造成人体过敏反应和泌尿系统损害。

中心已就事件知会业界，并会继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。