Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅林榨菜肉丝或含过量兽药残余 食安中心吁市民停止食用

社会
更新时间：20:39 2025-12-07 HKT
发布时间：20:39 2025-12-07 HKT

食物环境衞生署食物安全中心今日（7日）呼吁市民不要食用一批进口罐装榨菜肉丝，因为有关产品被检出可能含过量兽药残余磺胺二甲嘧啶。发言人呼吁市民如曾购买受影响批次产品，应停止食用。业界如持有受影响批次产品，应立即停止使用或出售。

产品资料如下：

产品名称：梅林榨菜肉丝
品牌：梅林
来源地：中国
净重：240克
此日期前最佳：2028年4月7日
经销商：昌晖有限公司

受影响批次产品已停售及下架  并展开回收

中心发言人说，中心得悉澳门当局发出通告，指有关产品被检出含过量磺胺二甲嘧啶。中心随即跟进事件，初步调查发现上述经销商曾进口受影响批次产品到本港。

该经销商已按中心指示将受影响批次产品停售及下架，并展开回收。市民可于办公时间致电该经销商的热线2766 0128查询有关产品的回收事宜。

发言人续说，磺胺二甲嘧啶是一种磺胺类抗菌药。按相关当局在有关样本检出的兽药残余含量，偶尔进食不会对健康构成不良影响。然而，长期食用或会造成人体过敏反应和泌尿系统损害。

中心已就事件知会业界，并会继续跟进事件和采取适当行动。调查仍然继续。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举．投票率
立法会选举．投票率︱截至晚上8时半 地区直选投票率29.06% 逼近上届最终投票率30.2%
政情
2分钟前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
10小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
10小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
21小时前
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
03:04
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
政情
3小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
3小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
食用安全
10小时前