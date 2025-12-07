立法会选举︱投票「心意谢卡」网上叫价达80元 政制局 : 选民可自行决定实际使用

今日( 7日 )是立法会换届选举，完成投票的市民可获政府送赠的心意谢卡，多间商户向持心意谢卡选民提供优惠。有网上二手拍卖平台出现转卖心意谢卡的帖文，售价由10元至80元不等；亦有卖家同时发售多张心意谢卡。

二手拍卖网站Carousell昨日 ( 6日 ) 已出现征求投票心意谢卡的帖文，出价40元一张。今早投票开始不久，便已有卖家在拍卖网帖文出售，售价由10元至80元不等。有卖家备注指心意卡设计精美，适合收藏或作纪念。单张色彩鲜艳，图案清晰，展示香港城市景观。数量有限，售完即止。有卖家亦指4年1次，值得收藏。

政制及内地事务局指，心意谢卡主要是政府为感谢选民支持踊跃投票而派发，政府当然希望选民收到后，可保留作为纪念，但实际使用上选民可自行决定。

多间商户向持心意谢卡选民提供优惠，包括10间戏院院线宣布，持有「心意谢卡」的市民，每人今日可在指定戏院院线购买一张半价戏票，特备节目及包场活动除外。参与活动的影院包括星达院线、百老汇院线、CGV Cinema、华懋电影院、影艺戏院、Cinema City、英皇戏院、Lumen Cinema、MCL院线及新宝院线。不少食肆及连锁店亦向持有心意卡人士提供9折或咖啡买一送一优惠。