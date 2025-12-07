立法会选举｜机管局：机场社区全力支持 多项措施便利员工投票

2025年立法会换届选举今日（7日）举行，并在香港国际机场设立邻近边境投票站，便利已预先登记的离港或抵港选民，及当值的机场员工投票。机管局主席林天福、民航处处长廖志勇，及机管局行政总裁张李佳蕙联和一众机场业务伙伴，到访位于二号客运大楼旅游车候车大堂的邻近边境投票站，并鼓励员工踊跃投票。

机场鼓励员工履行公民责任

为鼓励机场员工履行公民责任，机管局提供一系列便利员工投票的措施，包括便利当值员工可延迟上班或提早离开岗位，并安排穿梭巴士接载机场员工由机场不同地点前往投票站。

机场员工会所同日亦在机场员工综合大楼举办匹克球活动，旨在向机场同业宣扬健康生活，并加强机场社区凝聚力。

