立法会选举｜港铁推多项便利及宣传投票措施 欧阳伯权与金泽培今早代表公司及个人投票

今日（7日）是立法会换届选举投票日， 投票时间自早上7时30分至晚上11时30分止。为配合选举，港铁今晨特别安排多条铁线路提早开出头班车。随屯马线乌溪沙往屯门的首班列车在5时02分开出，其他铁线路亦陆续在清晨投入服务，接载票站人员前往位于港九新界各区的所属票站当值，整体车务运作畅顺。

港铁全力支持立法会换届选举

港铁表示，全力支持今届立法会换届选举，自选举开展以来，一直透过包括物业户外电视，以及车站、列车和商场各宣传平台，呼吁选民履行公民责任，行使投票权，选出履职尽责的新一届立法会议员。

在邻近边境投票站附近的东铁线上水站，港铁配合选举事务处，特别在车站出入口附近展示横额及指示牌，并加派人手，以便利及协助已登记在上水的香港道教联合会邓显纪念中学及东华三院甲寅年总理中学投票的选民， 搭乘跨境铁路段前往投票。

港铁公司主席及行政总裁今早代表公司及个人投票

港铁公司主席欧阳伯权及行政总裁金泽培，于今日早上分别前往香港会议展览中心选举委员会界别投票站，代表公司及个人投票。

金泽培投票后随即前往港铁金钟站，为早班当值同事打气，并鼓励他们前往投票，合力建设香港。公司今天特别安排了额外人手当值，便利值班的员工前往投票。自选举开展以来，公司透过不同的内部通讯平台与各宣传途径，及员工沟通渠道，鼓励员工在投票日踊跃参与投票，并已向承办商发信，呼吁承办商鼓励其员工前往投票。

港铁指，作为主要集体运输服务的营运者，公司一直积极配合政府的宣传部署，以及支持政府或相关团体在社区推动市民投票的活动，并鼓励员工身体力行，积极参与投票，履行公民权利及责任。