宏福苑五级火｜陈茂波：已再度召开金融监管机构统筹会议 推出更多措施助受灾人士

财政司司长陈茂波表示，过去一个多星期，整个社会一直心系大埔宏福苑火灾灾民，一幕幕挥之不去的画面，持续的锥心之痛，激发出社会更深层的团结力量。整个特区政府的不同部门，正全力为灾民提供全方位的支援，日前，他亦再度召开金融监管机构统筹会议，进一步加强协调并动员本港金融业界的力量，推出更多措施，以体恤的态度和灵活的安排，为受灾人士持续提供帮助。

陈茂波在网志表示，他先后探望和慰问了火灾死者家属、伤者，以及搬到临时居所的灾民，了解他们的情况和需要；也向参与救灾的消防员、警队、医护人员和政府不同部门的同事表达由衷的感激。

团结力量才能有效推动系统性制度改革

陈茂波指，在走访灾区与灾民、救援和支援的不同群体了解情况时，他们都期望并相信政府会作出全面公正的调查，彻底找出这次火灾发生的成因。行政长官日前已宣布成立由法官主持的独立委员会进行调查。除了找出成因，也必须推动彻底改革，填补漏洞、强化制度，避免类似惨剧再发生。

陈茂波表示，政府需要市民的支持、团结力量，才能有效推动系统性制度改革。这些改革也必须有立法会的支持和配合。行政机关及立法机关建设性的互动，才能加速改革的全面进行。他呼吁所有选民今日踊跃投票，选出有承担、有能力和有视野的代表进入立法会，跟特区政府一起推动香港社会的改革和持续进步，为市民谋福祉、为香港建繁荣。