宏福苑五级火｜陈茂波：已再度召开金融监管机构统筹会议 推出更多措施助受灾人士
更新时间：12:20 2025-12-07 HKT
发布时间：12:20 2025-12-07 HKT
发布时间：12:20 2025-12-07 HKT
财政司司长陈茂波表示，过去一个多星期，整个社会一直心系大埔宏福苑火灾灾民，一幕幕挥之不去的画面，持续的锥心之痛，激发出社会更深层的团结力量。整个特区政府的不同部门，正全力为灾民提供全方位的支援，日前，他亦再度召开金融监管机构统筹会议，进一步加强协调并动员本港金融业界的力量，推出更多措施，以体恤的态度和灵活的安排，为受灾人士持续提供帮助。
陈茂波在网志表示，他先后探望和慰问了火灾死者家属、伤者，以及搬到临时居所的灾民，了解他们的情况和需要；也向参与救灾的消防员、警队、医护人员和政府不同部门的同事表达由衷的感激。
团结力量才能有效推动系统性制度改革
陈茂波指，在走访灾区与灾民、救援和支援的不同群体了解情况时，他们都期望并相信政府会作出全面公正的调查，彻底找出这次火灾发生的成因。行政长官日前已宣布成立由法官主持的独立委员会进行调查。除了找出成因，也必须推动彻底改革，填补漏洞、强化制度，避免类似惨剧再发生。
陈茂波表示，政府需要市民的支持、团结力量，才能有效推动系统性制度改革。这些改革也必须有立法会的支持和配合。行政机关及立法机关建设性的互动，才能加速改革的全面进行。他呼吁所有选民今日踊跃投票，选出有承担、有能力和有视野的代表进入立法会，跟特区政府一起推动香港社会的改革和持续进步，为市民谋福祉、为香港建繁荣。
最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
23小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
2025-12-06 11:00 HKT
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
2025-12-06 11:00 HKT
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
2025-12-06 09:00 HKT