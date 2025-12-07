Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜刘銮雄夫妇现身投票 吁市民把握时间选出理想人选

社会
更新时间：12:04 2025-12-07 HKT
发布时间：12:04 2025-12-07 HKT

2025年立法会换届选举于今天（12月7日）举行，华人置业集团前任董事会主席和行政总裁刘銮雄，以及其太太刘陈凯韵，早上前往位于大坑径的票站投票，履行公民责任。刘陈凯韵于投票表示，虽然心情依然沉重，但认为仍然要尽公民责任投票，希望大家都可以把握时间选出心中理想的人选。

她补充指，刘銮雄创办的慈善基金40年来一直致力帮助有需要人士，今次大埔火灾亦不例外，除金钱上的捐助，亦派出义工协助灾民。同时，刘銮雄与陈凯韵慈善基金更加关注灾民日后的生活和精神健康，希望为他们提供更长远的服务和协助。

刘銮雄（左）及其太太刘陈凯韵（右）。华置提供图片
刘銮雄（左）及其太太刘陈凯韵（右）。华置提供图片

