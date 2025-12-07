宏福苑五级火｜汤家骅促社会勿「阴谋论」看待事件 张炳良：最重要公正彻底查明成因

大埔宏福苑五级火灾导致超过百人死亡，政府早前宣布成立独立委员会，审视八大范畴问题。行政会议成员、资深大律师汤家骅指出，社会不应以阴谋论心态看待事件；香港教育大学公共行政学讲座教授张炳良则强调，调查必须独立、公正，并面向社会彻底查明事故原因。

张炳良今日（7日）在电台节目中表示，无论是依据现行法定的调查方式，抑或根据《调查委员会条例》赋予行政长官的权力展开调查，只要能够彻底找出真相，且尽快完成，两者皆是一样。他相信真相很快会水落石出，并指出例如立法规管围标、工场禁烟、建筑材料及认证等议题，其实已毋庸置疑或争辩，社会早有共识。

调查质量及委员会成员组成至关重要

曾任运输及房屋局局长的张炳良提到，任内曾因南丫海难成立「独立调查委员会」，以及就高铁工程超支延误问题设立「独立专家小组」。他认为，关键在于调查须具独立性、公正透明，并面向公众彻底找出成因，从而提出根本改革建议。因此，调查质量及委员会成员组成至关重要。政府计划由法官主持委员会，符合公众期望；其他委员则需具专业知识与经验。此外，调查须有充足时间，严格而言，不同委员会在时间上并无根本差异，重点在于政府给予多少时间进行调查。

他举例，2012年10月因南丫岛海难成立的法定独立调查委员会，耗时6个月提交报告；而2018年大埔公路巴士翻侧事故采用的非法定调查，则用了9个月完成报告，时间反而更长。因此，不能简单断言法定调查必然耗时，或非法定调查一定更快，一切须视事故严重性与涉及范围而定。他重申，不应单纯追求速度，彻底查清真相才是核心。

汤家骅：阴谋论心态对社会及政府不公平

行政会议成员、资深大律师汤家骅表示，社会心态对事件至关重要。他认为，惨剧发生至今，特区政府一直以诚恳、尽力的态度援助受影响人士，若以阴谋论眼光看待事件或相关讨论，对社会及政府并不公平。对于有人质疑独立委员会层次较低、可能隐瞒真相，甚至形容为「自己人查自己人」，汤家骅指出，这背后反映一种阴谋论心态。他强调，由法官主导的调查必然独立公正，若政府监管存在不足，调查结果定会如实反映。

汤家骅补充，此次火灾牵涉多项问题，未来可能引发大量诉讼，涉及众多人士。若设立法定调查委员会，视为司法程序一部分，相关法律问题可能「无日无之」。因此，他理解行政长官决定成立独立委员会的考量——以较为简便、弹性的调查方式，或许能更快得出结果。

