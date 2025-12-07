立法会选举｜孙玉菡视察院舍外展投票站 赞流程畅顺 有长者称便利

立法会换届选举今日（7日）举行。劳工及福利局长孙玉菡与常任秘书长刘焱，早上到古洞北福利服务综合大楼院舍的外展投票站，视察运作情况。孙玉菡视察结束见记者时表示，票站整体运作流畅，几分钟便完成整个投票流程；又指有长者反映措施便利，毋须特意远赴距离较远的票站。

古洞外展票站登记人数约200人

孙玉菡提到，3个外展投票站约有350名选民登记使用，当中院友占最多有约200人，院舍职员有约100人。单是位于古洞的外展票站，登记人数有约200人，包括约130院友及90名院舍员工。

半小时内约7-8院友前往投票

记者所见，今晨8时45分许，陆续有身穿制服的院舍职员，推着坐轮椅院友在院舍内投票，30分钟有约7至8名院友在他人协助下投票。孙玉菡指，有长者向他表示，以往投票较辛苦，车程及时间长，现在更加简单及便利，「转过来（投票）的院友及员工，似乎大多数都有好强烈意欲喺呢度投票。我哋都认为效果系非常好，睇得出系受到院友及员工欢迎」。被问到外展票站日后会否恒常化，孙玉菡就称，政府会检讨运作后再向选委会反映。

他又表示，就宏福苑设立的「一户一社工」服务，有社工接触过受影响居民后，约有20户需要就投票提供协助，帮他们安排交通。

记者：谢宗英

摄影：叶伟豪

完整参选名单请参阅：立法会选举参选人名单｜地区直选区区有竞争 功能界别多新人 选委界50人报名

相关新闻：立法会选举｜高官齐投票 陈国基：「一户一社工」不是逼市民投票 陈茂波：推动变革须立会配合