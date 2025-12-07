天文台｜今日大致天晴 日间干燥 最高气温约24度

东北季候风正为广东带来大致良好的天气。本港方面，由于天朗气清及风势较弱，晚间辐射冷却较为明显，新界部分地区气温降至14度左右。

在上午五时，位于菲律宾的热带低气压集结在马尼拉之东南偏东约490公里，预料向西移动，时速约15公里，横过菲律宾中南部。

本港地区今日天气预测，大致天晴。日间干燥，最高气温约24度。吹和缓东至东北风。

展望明日天晴干燥，内陆地区日夜温差较大。本周中至后期大致多云。周末北风增强，气温显著下降。

干燥的东北季候风会在今明两日继续影响华南，该区天色大致良好，内陆地区日夜温差较大。而一道广阔云带会在本周中至后期覆盖广东沿岸地区。预料一道冷锋会在周末抵达华南，该区北风增强及有一两阵雨，气温显著下降。受随后的东北季候风影响，下周初广东沿岸早晚清凉，天色逐渐好转。此外，位于菲律宾的热带气旋会在今明两日横过菲律宾中南部，进入南海南部并逐渐减弱。