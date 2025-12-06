Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜援助基金总额升至33亿 已处理1125宗生活津贴申请

社会
更新时间：21:33 2025-12-06 HKT
发布时间：21:33 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑五级火发生至今已逾一周，截至今日（6日）下午4时，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款约30亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为33亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

今日已处理1 125宗生活津贴申请个案

政府早前宣布基金会向每户受影响家庭发放生活津贴，截至今日已处理1 125宗个案；生活津贴金额已由5万元增至10万元，政府会陆续发放有关款项。另外，基金会就每名死者向家属发放20万元慰问金及五万元殓葬金，截至今日已处理85宗个案。此外，政府至今已向1 931户派发一万元应急补助金。

政府指截至今日已处理1 125宗生活津贴申请个案。资料图片
社署社工目前已接触超过1 970个受影响住户，为约4 900名居民登记「一户一社工」的跟进服务。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。尚未与社署联络的居民，请尽快致电182 183提供联络方法。

截至今日上午，共有1 403名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2 599名居民入住房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。此外，大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用；另一所位于东昌街社区会堂的临时庇护中心，则会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。

房屋局独立审查组继续抽取受灾楼宇混凝土芯，包括4座楼宇。资料图片
房屋局独立审查组继续抽取受灾楼宇混凝土芯  包括4座楼

房屋局独立审查组今日继续抽取受灾楼宇的混凝土芯，目前已包括4座楼宇。

所有四个居屋屋苑（深水埗怡阁苑、观塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清丽苑）和一个租置屋邨（柴湾峰华邨）的棚网已全部完成拆除。

52幢的移除工程正在进行中，预计可于一至两日内完成。资料图片
发展局于12月3日公布，所有正进行大维修而外墙设有棚网的公营、私人楼宇和政府大楼须于今日将棚网下架并暂时停止外墙工程，如有合理理由，个别个案可酌情给予较长时间。就200多幢外墙设有棚网的私人楼宇，截至今日下午3时，175幢私人楼宇的外墙棚网已经移除，另有52幢的移除工程正在进行中，预计可于一至两日内完成。要求额外时间处理的申请有3宗，涉及3幢楼宇，相关承建商表示会争取于下星期完成所需棚网移除工程，屋宇署经审视有关理据后，接受其延期申请。
 
屋宇署今日向所有注册承建商（包括正进行大维修工程及早前接获署方停工命令的承建商）发出短讯，再次提醒他们在移除棚架上的保护网、保护幕、防水油布及塑胶帆布（需紧急维护的局部位置除外）之前及之后，必须确保棚架上无任何物料或松脱物，以及棚架安全稳固，以确保公众安全。　　
 

