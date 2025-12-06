Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜律师会会长汤文龙访宏福苑 明于马鞍山及元朗增设免费法律咨询柜位

社会
更新时间：21:25 2025-12-06 HKT
发布时间：21:25 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑大火造成159人死亡，大批居民痛失家园。在这段艰难的日子里，香港律师会持续与所有受大埔火灾影响的家庭同行，以实际行动提供即时而可靠的法律支援。

律师会会长汤文龙联同理事会成员今日（6日）到访大埔宏福苑，悼念每一位逝者，包括英勇殉职的消防员，同时向前线的义务律师和义工表达深切谢意。

3个柜位共处理33宗灾民查询  涉保险索偿、伤亡及银行按揭等范畴

理事会亦探访了位于大埔3个过渡性房屋项目（乐善村、善楼、策诚轩）的紧急免费法律咨询柜位。驻场义务律师即场处理灾民查询。截至今日下午6时，3个柜位共处理了33宗个案，涉及保险索偿、人身伤亡及银行按揭等范畴，协助灾民应对急需处理的法律事宜。

律师会明于马鞍山乐和·东寓及元朗路德会双鱼荟增设服务柜位

为让更多受影响人士能及时获得支援，律师会在政府不同部门的协调下，迅速于马鞍山乐和·东寓及元朗路德会双鱼荟增设服务柜位，并将于明日（7日）投入运作。

「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」（2840 1011）亦持续运作，服务时间为每日早上9时至晚上9时。截至目前，热线已处理超过50宗个案，涵盖保险索偿及文件遗失等范畴。

律师会正与社会福利署合作，透过「一户一社工」计划向受影响家庭派发服务资讯，确保每位灾民均可获得所需协助。

衷心感谢所有一直积极参与的义务律师及义工。截至目前，登记人数如下：

紧急免费法律咨询服务柜位

・超过140名驻场义务律师

・超过110名义务工作人员

大埔火灾免费法律咨询热线

・超过400名义务律师

・超过300名义务接线员

律师会诚邀更多会员加入义务行列，携手为受影响人士带来力量、希望与实际支援。登记连结：

https://forms.office.com/r/9y3zCQvdxD

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
00:49
1.2亿六合彩｜头奖半注中派6121万 即睇幸运儿系咪你 !
社会
1小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
12小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
3小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
10小时前
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身
影视圈
8小时前
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
已离巢TVB视后街头与人爆发「冲突」？惊动警员到场调停 心水清网民睇穿一事：吓一跳
影视圈
13小时前
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜
饮食
13小时前
据悉被捕男子为前民阵副召集人兼时事评论人王岸然。
警国安处拘七旬翁 涉披露助查内容及发煽动言论 据悉为前民阵副召集人王岸然
突发
11分钟前
00:43
小西湾富景花园商场平台起火 街坊激动：点解唔响警钟？
突发
56分钟前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
6小时前