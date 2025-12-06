Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

基孔肯雅热｜再增一宗本地个案 67岁女患者曾到青衣自然径行山 居葵芳邨

社会
衞生署衞生防护中心（中心）表示，截至今日（6日）下午5时，中心录得一宗新增感染基孔肯雅热本地个案，涉及一名67岁女子，住所位于葵青葵芳邨。初步调查显示，她于12月2日及3日分别出现关节痛及发烧，昨日（5日）出现皮疹，同日到玛嘉烈医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。她的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。

衞生防护中心表示，截至今午5时，中心录得一宗新增感染基孔肯雅热本地个案，令今年本地个案增至10宗。资料图片
家居接触者（包括一名一同行山人士）暂时没有出现病征

初步调查显示，病人在潜伏期内不曾外游，属本地感染个案。她曾于11月29日与一名家居接触者到青衣自然径行山。除此以外，中心未发现她在潜伏期内的其他活动地点与早前确诊个案曾到访的地点有重叠。中心认为，病人较大机会于当日在青衣自然径一带行山时受到感染，与近期青衣的本地个案有流行病学关连。她的家居接触者（包括一名一同行山人士），暂时没有出现病征。中心已按流行病学调查及风险评估进行防控工作，包括为相关家居接触者提供医学监察及健康建议。如有需要，中心会安排化验检测。流行病学调查仍然继续进行。 

本地个案增至10宗

本港今年累计录得78宗基孔肯雅热确诊个案中，10宗属本地个案，其余全部属输入个案。

鉴于近期部分确诊个案报称曾在青衣自然径行山期间被蚊叮咬，中心评估该径风险较高。中心继续呼吁近期曾在青衣北一带活动或在青衣自然径行山的人士，若出现相关病征，应尽快求医，并致电早前设立的查询热线（电话：2125 2373）。热线会继续由上午9时至下午8时运作。中心在上月底亦已透过基层医疗署通知葵青区内约130名基层医疗医生，呼吁他们留意病人是否有相关病征，并安排相关病人进行血液化验，中心的公共衞生化验服务处会提供免费检测服务。

