宏福苑五级火｜屋宇署 : 至下午3时 175幢私楼棚网已移除 3幢楼获批延至下周完成

社会
更新时间：19:16 2025-12-06 HKT
发布时间：19:16 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑五级火，令人关注棚网安全问题。发展局于12月3日公布，所有正进行大维修而外墙设有棚网的公营、私人楼宇和政府大楼须即时将棚网下架并停止外墙工程。就200多幢外墙设有棚网的私人楼宇，截至今日下午3时，175幢私人楼宇的外墙棚网已经移除，另有52幢私人楼宇的外墙棚网移除工程正在进行中，预计可于短时间内完成。至于要求需额外时间的申请有3宗，涉及3幢楼宇，相关承建商表示会争取于下星期完成所需棚网移除工程，屋宇署经审视有关理据后，接受其延期申请。

今再提醒所有注册承建商  移除棚网须确保无任何物料或松脱

而屋宇署今日再提醒所有注册承建商，包括正进行上述大维修工程或收到该署于12月4日根据《建筑物条例》第23条发出的停工命令的承建商，在移除棚架上的保护网、保护幕、防水油布及塑胶帆布（需紧急维护的局部位置除外）之前及之后，必须确保棚架上无任何物料或松脱物，以及棚架安全稳固，以确保公众安全。

多幢私楼正赶拆棚网。
