宏福苑五级火｜灾民只获数月免租? 房屋局澄清非事实 吁居民毋须担心租金开支或居住期

社会
更新时间：18:06 2025-12-06 HKT
发布时间：18:06 2025-12-06 HKT

房屋局发言人今日（6日）表示，因应大埔宏福苑早前发生的火警，房屋局和房屋署一刻也没有停下，马上不断为有需要的市民安排入住过渡性房屋及香港房屋协会（房协）项目。房屋署的中转屋或临时收容中心也在积极准备当中。房屋局希望再次澄清一些误解，就是一直有媒体报道提及受大火影响的灾民在入住过渡性房屋后，只有数个月的免租期，然后便需缴付租金。房屋局发言人指出，有关言论并非事实。

受影响居民可以较长期入住过渡性房屋  租金全免

发言人重申，考虑到受火灾影响居民非常紧急的情况，房屋局早已作出特别安排，对入住过渡性房屋或其他上述项目的受影响居民提供住宿援助，租金全免。换句话说，如有需要，受影响的居民可以较长期入住。政府会在住宿方面一直支援受影响居民，有需要的居民无需担心相关租金开支或居住期。

房屋局强调受影响的居民可以较长期入住过渡性房屋单位，政府会在住宿方面一直支援受影响居民，他们毋须担心租金开支或居住期。资料图片
房屋局强调受影响的居民可以较长期入住过渡性房屋单位，政府会在住宿方面一直支援受影响居民，他们毋须担心租金开支或居住期。资料图片

受火灾影响的市民如欲入住房屋局的过渡性房屋，可致电3611 8482查询；如欲入住房协的专用安置屋邨、暂租住屋项目或出租屋邨空置单位，可致电2839 1393查询；如市民就房屋署的中转屋或临时收容中心有任何查询，则可致电2658 4430。

