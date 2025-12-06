宏福苑五级火｜拆网限期今届满 屯门怡乐花园工人赶工 居民指费用管业处垫支忧要夹钱

政府早前宣布全港外墙有棚网需下架，今日（6日）是限期最后一天。位于屯门怡乐花园自去年6月进行大维修，工程承办商与宏福苑为同一间宏业建筑工程，早前更有二判工人到怡乐花园追讨欠薪。《星岛头条》记者下午到怡乐花园视察，有工人正在外墙棚架上拆除棚网。居民透露现时拆网费用由管业处垫支，担心成本增加后要再「夹钱」，亦有人担心工程「烂尾」。

工人透露今天会完成拆网

现场所见，第二座及停车场外的棚网已经全数拆除，只剩下竹棚架，至于第一、三座拆网工程亦正在进行，有工人正在外墙棚架上拆除棚网，期间有棚网及碎石跌落马路及行人路，有工人透露今天会完成拆网。

居民 : 拆网报价要2、30万 再装可能又要加钱

居住在第三座的何先生表示，昨天已经见到工人开始拆网，「管业处贴出来的报价最贵为2、30万，这个都只是拆网，之后如果再安装棚网，可能都要再另外加钱，所以都未知情况。」他透露，最初大维修工程已支付约10万元，目前第二座的工程进度是三座之中最快的，在事发前已经准备拆网，惟他居住的第三座仍有部份工程尚未完成，例如大厦内部的走廊地砖及防烟门，至于第一座外墙就仍未髹油。

他续称，早前第一座单位有黑烟，当时消防钟正常运作，至于平日的走火通道及后楼梯是没有杂物堵塞，故对安全问题「没那么担心」，发生宏福苑火灾后，大家都有提高警觉。

第三座的居民宋先生亦表示，早在火灾前宏业的维修进度相当缓慢，「平时都不见有人开工的，一直拖，滞后了这么久，原定7月完工，现在又要拆，（大维修）都不知道要拖到什么时候，「烂尾」就肯定了。」他称，估计剩下的维修费用「应该不够埋尾」，除了支付拆网费用，日后可能要再找其他工程公司，完成剩余的工程，「今早还有工人整爆了水喉，浸到地下都湿了，要叫人来拖地。最惨的是第一座，现在拆完棚网，但它外墙还没有上油，之后又要再搭棚，很麻烦！」

对于有工人在屋苑楼下追粮，他形容心情也很无奈，「其实一众业主都很惨，因为大家的确给了一大笔维修费，我们也是苦主给了钱，也不关我们事，但现在变成好像我们欠人钱，这两天都有工人过来拉横额：「有汗出没粮出」，之后还未知要再夹多少钱。」

他提到，自己的单位没有用发泡胶封窗，但有用胶片封住厕所和天井的窗户，「因为试过没有封玻璃，被碎石弹烂了玻璃，过了几个月后才整。十号风球前，我要不断追问才帮我维修玻璃，担心会入水，搞了很长时间。」

业主 : 担心屋苑大维修「烂尾」

宋先生亦透露，自大埔发生火灾后也提高安全意识，在家中设置烟雾感应器、灭火器及灭火毡，以备不时之需。早前第一座有单位出黑烟，亦见到有居民下楼逃生，「大家都会担心，我当时也打电话给管理处，知道是第一座，我在第三座隔很远，亦都没有烧焦味及没看到黑烟，所以并无落楼逃生。始终外墙有（棚网），万一有火灾都危险，其实大厦内的防烟门很多都有损毁，变了防烟效果一定没那么好，都希望可以尽快完工。」

居民秦先生亦坦言担心屋苑大维修「烂尾」。他称，「毕竟是安全第一，其实政府都很积极，现在（业主）仍然未开会，所以不清楚要再夹多少钱，迟些就会知。」

记者：何姵妤

记者 : 刘骏轩