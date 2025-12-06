Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜加强公共运输服务来往过渡性房屋 支援灾民

社会
更新时间：16:48 2025-12-06 HKT
发布时间：16:48 2025-12-06 HKT

运输署今日（6日）表示，持续督导公共运输服务营办商加强服务，加派车辆和人手，支援入住各区过渡性房屋的大埔宏福苑火灾居民。

其中，大埔善楼已增设穿梭巴士服务往返大埔中心及雅丽氏何妙龄那打素医院；元朗新田部屋则已增设居民巴士的辅助服务往返大埔墟站。至今各过渡性房屋项目的公共运输服务表列如下：

地区 地点 现有公共运输服务 新增／加强的公共运输服务
大埔 善楼
  • 九巴72C、73P、74E、75K、75P及275R分别前往大埔墟、荃湾及观塘
  • 专线小巴20B、20C、20E、20G、20R及20T前往大埔墟站
  • 增设居民巴士服务NR540往返善楼及大埔墟站，每日上午至晚间时段提供服务
  • 增设穿梭巴士服务往返善楼、大埔中心及雅丽氏何妙龄那打素医院，每日上午至晚间时段提供服务
乐善村
  • 专线小巴20B、20C及20G加强服务
  • 九巴75K已增加三辆车加强服务
策诚轩
  • 居民巴士NR50往返策诚轩及大埔墟站
  • NR50加强服务
元朗 路德会双鱼荟
  • 九巴77K前往上水站及元朗站
  • 红色公共小巴前往上水站及元朗
  • 九巴77K已增加一辆车加强服务
路德会七星荟
  • 九巴54、77K、251B及251M分别前往元朗、上水及荃湾
  • 专线小巴608及608S分别前往元朗及锦上路站
新田部屋
  • 居民巴士NR976往返新田部屋及锦上路站
  • 九巴76K前住朗屏及上水
  • 专线小巴75前往元朗及落马洲支线管制站、76前往元朗，以及78前往大榄隧道收费广场及落马洲（新田）
  • 红色公共小巴前往上水站及元朗
  • 增设居民巴士NR976的辅助服务往返新田部屋及大埔墟站，每日上午至晚间时段提供服务
北区 博爱升平村
  • 九巴79K前住粉岭及上水站
  • 专线小巴52K前往粉岭站
  • 九巴79K已增加一辆车加强服务


有关专营巴士及专线小巴服务详情，可参阅运输署网页及各专营巴士营办商网页。运输署会继续与相关过渡性房屋项目营运机构和公共运输服务营办商紧密协调，照顾居民的出行需要。

 

