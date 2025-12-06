宏福苑五级火｜加强公共运输服务来往过渡性房屋 支援灾民
更新时间：16:48 2025-12-06 HKT
运输署今日（6日）表示，持续督导公共运输服务营办商加强服务，加派车辆和人手，支援入住各区过渡性房屋的大埔宏福苑火灾居民。
其中，大埔善楼已增设穿梭巴士服务往返大埔中心及雅丽氏何妙龄那打素医院；元朗新田部屋则已增设居民巴士的辅助服务往返大埔墟站。至今各过渡性房屋项目的公共运输服务表列如下：
|地区
|地点
|现有公共运输服务
|新增／加强的公共运输服务
|大埔
|善楼
|
|
|乐善村
|
|策诚轩
|
|
|元朗
|路德会双鱼荟
|
|
|路德会七星荟
|
|新田部屋
|
|
|北区
|博爱升平村
|
|
有关专营巴士及专线小巴服务详情，可参阅运输署网页及各专营巴士营办商网页。运输署会继续与相关过渡性房屋项目营运机构和公共运输服务营办商紧密协调，照顾居民的出行需要。
