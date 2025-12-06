Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举｜公共设施免费开放鼓励投票 市民投票意欲不减：履行公民责任

社会
更新时间：13:54 2025-12-06 HKT
发布时间：13:54 2025-12-06 HKT

第八届立法会换届选举如期于明日（7日）举行，因应最新的火灾情况，政府取消举办「选举缤纷日」，保留今明两日向市民免费开放设施。《星岛头条》记者今（6日）到太空馆及艺术馆走访，不少市民带小朋友前来参观，亦有学校组织学生到场，当中亦不乏游客。

巿民留意候选人地区宣传工作 投票履行公民责任

居于沙田的何先生得知太空馆免费开放，特意带两个小朋友前来，以示支持选举。他明确表示明日会前往投票，并透露已有心仪候选人，虽然近期社会发生不幸情况，但一直有留意候选人的地区宣传工作。

对于宏福苑火灾事故，何先生认为事件难免影响整体投票气氛，但他自己的投票意愿不受影响，「始终投票系一个公民责任」。他亦期望心仪的候选人不止关注今次火灾事件，更应著眼于社会整体发展与国家政策的完善，履行从政者的责任。
至于事故后政府维持公共设施免费开放，及推出优惠措施，何先生认为此举有助缓解社会紧张气氛。他亦寄语受影响市民能早日复原，同时理解他们短期内或无心情参与公共活动，相信政府相关支援措施会有帮助。

宏福苑事件无损投票欲 投票兼任义工

油尖旺区选民容女士表示，因孙儿作文课题需描写太空馆，故特意到访，惟不知道场馆免费开放。她认为宏福苑火灾并无影响投票意欲，明天会前往投票，亦会在场做义工。

谈及免费开放设施能否缓解火灾后的低落气氛，容女士表示「咁又会嘅」，亦希望受影响市民努力向前看。她亦期望地区候选人能关注火灾的相关议题，尤其是地盘工人吸烟问题。

葵涌区选民黄女士表示，公共设施免费开放对投票有一定的鼓励及提醒作用，但若事先不了解哪些场馆可免费进入，没有接触到相关环境，效果可能不明显。她明天亦会去为心仪的候选人投下一票，希望选出帮到市民的立法会议员。

记者、摄影：曹露尹
 

