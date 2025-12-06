宏福苑五级火｜学校、商业活动接连取消 学者相信社会伤痛随时间减退

【 圣诞联欢会取消/自肃文化】宏福苑火灾伤亡惨重，不但商业活动从简，民间亦「自我约束」，取消宴会、圣诞派对等活动。岭南大学文化研究及发展中心博士后研究员周亮博士估计，商业喜庆活动停摆情况，会维持至圣诞。他又说，灾后民间避免高谈享乐，是回应社群「集体承诺」，让社会聚焦善后，「当『集体承诺』未获兑现，个体的『自我约束』多少会在社会延续」。

宏福苑火灾翌日（11月28日），行政长官李家超宣布，取消或延期未来一段时间所有由政府主办的庆祝活动。不少活动亦纷纷取消，包括香港单车节、乐施毅行者2025、多场演唱会等。香港零售管理协会早前指，需时评估火灾对12月零售表现的影响。

周亮表示，根据「灾难资本主义」理论，市民消费欲受火灾影响，商业机构或为顾及消费者的道德期望，避免举办喜庆活动或尝试表达哀悼，以弥补损失或获取社会资本。他估计，市面暂停商业喜庆活动情况，会维持至圣诞。

酝酿出隐性集体承诺

「人在这类惨剧中，会产生集体情感，这类情感由社群中的每个人建立」。周亮提到，围标、工程超支是很多人的集体经验，加上火灾遭广泛报道，让自觉属社群一员的人们，产生悲伤、愤怒等情感，并酝酿出隐性的集体承诺，「包括安抚灾民及其亲属、寻求真相公道、避免悲剧重演等」。

当私人表达抵触集体承诺，往往被视为不当。周认为，重点在于时机、表达及传播方式，而非行为本身，「以在社交平台发布旅行照片为例，去旅行本身无问题，但现时Threads这类社交平台，帖文很易『上热门』，灾民就有机会遭二次伤害。尤其火灾初期，大部分人期望公共资源、媒体资源聚焦灾难」。

他补充，灾后自我约束，亦非香港独有，「从文化习俗角度，中国人或广东、华南地区，传统上也觉得喜事及丧事不应混在一起」。翻查资料，日本亦有所谓「自肃」风气，大意是在社会巨变时自我约束，避免公开地娱乐。

学校应进行生命及社会教育

圣诞临近，部分学校因应社会气氛，取消圣诞联欢会。周说，学校有社教化功能，应向学生解释为何取消，并藉事件进行生命及社会教育，「学会世上不只有自己及家人，原来还有其他人，要尊重及感受人与人之间的连结」。

对于有学生不满，他直言学校及家长需反思，「香港读书的小朋友为何这么惨，觉得取消圣诞联欢会『天塌下来』？正是学业压力如此大，令他们觉得这是十分珍贵，很难得可以玩的一日」。

树仁大学社会学系系主任张越华表示，宏福苑火灾是港人集体伤痛，社会自觉延期喜庆活动，属无可厚非，「亦反映港人对社会有很大投入感，因此有这些表现，这基于人们的爱心」。他补充，相信伤痛随时间减退，各类活动会逐渐回复正常，「生活都要继续的」。

记者：萧博禧

