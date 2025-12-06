大埔宏福苑五级火｜陈美宝：与受灾者同行 局方会提供一切可行支援

运输及物流局局长陈美宝表示，经历大埔宏福苑五级火警，她与全香港市民一样深感难过，能做的只有与受灾者同行，提供一切可行支援。运输及物流局的各伙伴单位在过去一星期，自发为受影响人士提供各类援助，不只支援受灾人士的交通需要，亦各尽所能提供膳食、现金等不同形式的协助，越是艰难，越能体现守望相助的重要。

陈美宝在网志表示，火灾发生后，港铁公司即时协助受灾人士补领八达通及乐悠卡，及后亦向每名受火灾影响的居民捐出备有2000元增值额的八达通；机管局统筹机场内多个机构的员工筹款，各机构亦按类比捐款。其他公共交通营办商，包括九巴、城巴等同样即时慷慨捐款。

业界纷伸出援手为居民义载令人感动

随着部分受灾人士暂时迁到大埔、元朗和北区的多个过渡性房屋，陈美宝指，运输署同事仔细检视当区交通，希望受灾人士迁到陌生地方，都不用为交通问题烦恼。她十分欣慰各公共交通营办商纷纷积极配合协调，更有营办商为大埔「善楼」居民提供义载服务。元朗新田过渡性房屋亦增设往返大埔的免费居民巴士路线。

令她特别感动的是，五队的士车队以及公共巴士同业联会在灾后均主动迅速伸出援手，调配部分的士和旅游巴，为居民提供特别义载服务，包括在刚过去的两天，配合政府的安排接载宏志阁的居民，让他们能够短暂回到家中整理和取回所需物品。运输署会继续与各营办商保持密切沟通，持续应对灾民的出行需要。

另外，她日前视察了机场二号客运大楼新旅游车候车大堂的邻近边境投票站及了解当天的安排，包括机管局早前安排人员协助在机场社区上班的合资格选民登记更改票站。

陈美宝称，灾难当前，大家都希望出一分力，而在援助灾民和防范同类事情发生的过程中，需要推动改革。即将选出的立法会议员会是政府重要的改革伙伴，她与运输及物流局上下深信，新一届立法会议员与他们一样心系大埔，会携手推动支援、跟进和改革工作，并在海陆空各范畴共创未来。

