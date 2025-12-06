Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

著名建筑师盖瑞去世 曾打造司徒拔道地标住宅「傲璇」 太古地产表惋惜

社会
更新时间：12:28 2025-12-06 HKT
发布时间：12:28 2025-12-06 HKT

上世纪最具影响力建筑师之一盖瑞（Frank Owen Gehry），周五在美国加州寓所去世，终年96岁。

太古地产对著名建筑大师盖瑞的离世深感惋惜。盖瑞为富有远见的建筑师，他的设计极具开创性，对全球建筑影响深远。太古地产指很荣幸能与他合作，共同打造位于司徒拔道的顶级地标住宅「傲璇」(OPUS HONG KONG)，这亦是由他设计的首个亚洲住宅项目。盖瑞以创意和大胆精神打破传统框架，与太古地产创造标志性建筑杰作的共同愿景相辅相成。他对创新和卓越的不懈追求，将继续启发太古地产打造美感及实用性兼备的空间。正如盖瑞所言，他「为香港设计傲璇... 这建筑难以在别处建造。」

盖瑞打造位于司徒拔道的顶级地标住宅「傲璇」。
盖瑞的建筑设计采用非常规的几何形状和未完成材料，更会将不同材料融合在一起，创造出曲线优美的外观，令建筑物外观有如同雕塑的外形，是解构主义建筑风格的先驱者。盖瑞较著明的作品有1997年竣工的西班牙毕尔包古根汉美术馆、2003年竣工的洛杉矶迪士尼音乐厅、2011年竣工的迈阿密新世界中心音乐厅、2014年竣工的巴黎路易威登基金会博物馆等。
 

