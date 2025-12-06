大埔宏福苑五级火｜林正财：精神支援不会遗漏任何人 「心灵绿洲」计划关注市民精神健康

政府正就大埔宏福苑五级火灾进行善后及支援工作，包括推动灾民精神健康支援。应行政长官李家超邀请，负责统筹大火后精神健康支援工作的精神健康咨询委员会主席林正财表示，委员会两日前已就宏福苑大火召开紧急会议，集合专家商讨灾情对不同群体、不同阶段的影响以及情绪影响周期，以提供精准服务，强调不会遗漏任何灾民或出现情绪困扰的人士。

林正财今（6日）在电台节目表示，现时负责情绪支援的人手本已不足，现时只能先处理灾后1个月内的紧急情绪支援；委员会将于下周再度开会，讨论中期措施，期望能在短时间内培训足够的社工及辅导员，以应对当前需要。

设立「心灵加油站」协助疏导青少年情绪

他提到，委员会注意到有部分市民在火灾后经常于灾场附近徘徊、献花或送上心意卡，这些行为可能是压力心理反应。为此，委员会特别于晚间在大埔区设立「心灵加油站」，由受训专家陪伴及协助疏导情绪。对于有亲友离世的家庭，正面对筹办丧事及面对亲人离后的复杂性哀伤期，委员会已为百多个家庭配备具哀伤辅导经验的机构，协助他们渡过难关。

此外，委员会将扩充医管局的「心灵绿洲」计划，透过培训精神科护士及社工，为暂住过渡性房屋的灾民提供协助，除实质物质支援外，亦关注他们的精神健康。

提醒居民勿令情绪超负荷应寻求专业协助

香港大学客座副教授、认可心理创伤治疗师罗淑儿在同一节目中表示，遭遇重大事故后，受影响居民出现失眠、胃口受影响或个人情感麻木等反应属正常现象。若在一个月内出现这些反应，属于创伤后压力反应，居民不应过度压抑，而应好好照顾自己，让相关症状逐步缓解。她提醒，若持续接触灾情资讯而令情绪超负荷，可能导致逃避资讯、恐惧、情绪低落、自责或对事物失去兴趣等；若症状随时间加剧，并影响日常社交、学业或工作，则可能发展为创伤后压力症，应尽快寻求专业协助。

曾是「 心灵绿洲」计划主管的罗淑儿又指，计划理念是希望大众接受心理支援，并不是特别的标签，所以计划中进行分享的房间的气氛会令人有放松的感觉，也会鼓励参与人士自由在小组期间饮食，会有三层架构，计划最后一层亦会有更高的私隐，一对一由临床心理学家或社工进行支援。

