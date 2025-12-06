宏福苑五级火｜建造业议会主席何安诚：将有机会成为火种或易燃物料踢出地盘

大埔宏福苑夺命火灾，政府初步调查显示，部分棚网不合标，发展局下令所有正在进行大型维修工程的建筑物在今日拆除外部棚网。建造业议会主席何安诚今早(6日)在电台节目中表示支持计划，指大维修居民每日被棚网围绕都会担心，相信行动可令居民重拾信心。不过，他又指事件发生根源是因为出现火种，烧著地盘内的易燃物料，导致火势蔓延至一发不可收拾。他指到地盘巡视，发现地盘仍有很多发泡胶、挥发性油漆，阴暗地方、机房等仍看到有烟头，为巿民及工友的安全，要将有机会成为火种或物料踢出地盘。

引入科技监察地盘 使用金属棚架提升防火标准

他又说，政府要在检测及监察上要参与其中，希望全面改善地盘的安全。业界应积极引入创新科技加强安全监管，例如安装智能摄像系统，实时监察工地上是否有人违规，现时亦有工地已采用防火性能更佳的金属棚架，从根本上提升建筑工地的防火标准。

拆棚网费用承建商负担 倡改用玻璃纤维棚网

实政圆桌立法会议员田北辰则认为，今次拆棚网是政府的行政指令，与法团及住户无关，更换棚网的费用理应由承建商承担，承建商若有不满可诉诸法庭。他又指现时地盘的标准跟从英国的标准，在物料上加入阻燃的化学物料，「现时唔知边part(部分) 加够，边part 加唔够」，他又指，现时所有棚网的材质，政府日后亦难以到棚架的上、中、下抽查，认为日后应全面更换棚网的物料至玻璃纤维，惟价钱是现时的三倍，政府可与内地联手研究，降低价格。

拆棚网人手不足 棚网供应供不应求

香港建造业总工会理事长周思杰认为拆棚网的做法是回应民情，现时有2000至3000多名棚工，若全部放低手上的工作，可以完成拆棚网的工作，但现实是在人手安排时有困难，同时亦有部分地盘已停工，没有工友拆棚网。他又指，留意到棚网的供应紧绌，业界指订货要2星期以上，亦有分销商表示在未知测试的标准前不敢入货。

