立法会选举︱范鸿龄捐10万元礼券 医管局员工可凭投票心意谢卡抽奖

立法会换届选举将于12月7日投票，不同机构各出奇谋鼓励员工积极参与，医管局主席范鸿龄便捐出10万元礼物，答谢员工「履行公民责任支持选举」。医管局员工只需凭投票后获取的「心意谢卡」，到指定地点盖印拎取抽奖券，便有机会获得医管局职员合作社100元购物礼券，名额970个，另设3个特别奖，可获1,000元礼券。

医管局回复查询时证实，有关抽奖活动旨在鼓励员工积极履行公民责任，会以公平、公正及合乎选举相关规定的形式进行。

医管局指，员工完成投票后可自行选择参与活动。

医管局表示，全力支持立法会换届选举，会透过不同平台鼓励员工和员工家属在选举日投票，亦会协助不同界别的候选人，在公平、公正的原则下接触在公立医院工作的选民，让选民更了解不同候选人的政纲，在投票时作出最正确的选择。

医管局一向重视加强员工的公民意识，早前已推出选举培训课程及问答游戏，加强同事对立法会换届选举的认识，了解廉洁选举的重要性。为进一步鼓励员工在选举日以投票履行公民责任，医管局亦举办抽奖活动，完成投票的员工有机会获得医管局职员合作社的礼券。完成投票的员工可自行选择参与活动。

