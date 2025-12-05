宏福苑五级火｜援助基金总额升至30亿 已处理923宗生活津贴申请

大埔宏福苑大火造成逾百人死亡，大批灾民痛失家园，全港众志成城协助灾民。截至今日（5日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款达27亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为30亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

已处理923宗生活津贴申请 款项正陆续发放

政府早前已宣布基金会就每位死难者向家属发放20万元慰问金及五万元殓葬金，截至今日，已处理73宗个案，款项正陆续发放。另外，政府也宣布基金会向每户受影响家庭发放生活津贴。截至今日，已处理923宗个案，款项正陆续发放。政府昨日（4日）已宣布生活津贴金额由早前的5万元增至10万元，早前获发放5万元津贴的家庭无需再另行登记，新增的5万元津贴会陆续发放。此外，政府至今已向1 930户派发一万元应急补助金。

房屋局审查组今起抽取宏福苑其中3座受灾楼宇混凝土芯化验。资料图片

社署社工目前已接触超过1 900个受影响住户，为超过4 900名居民登记「一户一社工」的跟进服务。社署人员今日亦探访暂住打鼓岭过渡性房屋和深水埗青年宿舍的受影响居民，并向他们派发面值2,000元的八达通卡，方便他们日常出行，纾解燃眉之急。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。尚未与社署联络的居民，请尽快致电182 183提供联络方法。

房屋局审查组今起抽取7座其中3座受灾楼宇混凝土芯化验

另外，房屋局今日继续安排紧急维修承建商，协助警方清理楼宇外围杂物，并就结构损坏较严重的小量单位继续进行进一步巩固工程。与警方协调后，房屋局独立审查组（审查组）今日开始抽取7座其中3座受灾楼宇的混凝土芯。

观塘安基苑棚网已拆除。资料图片



就4个居屋屋苑，深水埗怡阁苑和观塘安基苑已于今日完成拆除棚网。审查组会继续监察其余两个居屋屋苑（沙田穗禾苑和深水埗清丽苑），以及租置屋邨柴湾峰华邨的工作进度。

深水埗怡阁苑和观塘安基苑今完成拆棚网 115幢私楼棚网已移除

发展局于12月3日公布，所有正进行大维修而外墙设有棚网的公营、私人楼宇和政府大楼须即时将棚网下架并停止外墙工程。截至今日下午3时，115幢私人楼宇的外墙棚网已经移除。屋宇署提醒承建商以尽责、安全的安排完成棚网下架，如个别个案需要更多时间处理，可提出理据予署方考虑是否可以作出通融。就工务工程下的楼宇方面，建筑署已完成移除辖下18个项目的棚网。屋宇署会争取在下星期发出新的作业备考，要求所有棚网物料经过指定的检测所检测并确定合格后，才可以再上架。

劳工处继续巡查设有大型棚架的楼宇维修工程工地的防火设施及火灾应变安排，以保障工人的职业安全。截至今日下午4时，劳工处已巡查300个建筑地盘，共发出148份书面警告及79张敦促改善通知书，并提出25宗检控。

