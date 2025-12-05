Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱律师会设3过渡屋免费法律咨询柜位 逾百律师驻场 已处理21宗个案

社会
更新时间：21:23 2025-12-05 HKT
发布时间：21:23 2025-12-05 HKT

香港律师会会长汤文龙表示，律师会对大埔严重火灾造成的伤亡深表哀痛，并向受影响的家庭及社区致以最深切的慰问与关怀。

自昨日（4日）起，律师会已于大埔3个过渡性房屋项目，包括「乐善村」 、 「善楼」及「策诚轩」 ，设立紧急免费法律咨询柜位，并已招募超过100名义务律师，在现场为受影响的居民提供面对面的初步法律咨询务。另外，逾100名义务工作人员迅速回应，积极投入协助。

律师会期望为受影响居民提供适时且适切的法律支援。截至今日（5日）下午4时30分，已处理21宗个案，主要涉及保险索偿及赔偿、遗产管理、租务事宜、物业按揭、人身伤害等范畴。

此外，上周四（11月27日），律师会的紧急免费法律咨询热线（2840 1011）已投入运作，向公众提供初步免费法律咨询。至今，律师会已招募超过460名义务律师及逾300 名义务接线人员，并转介了48宗个案予义务律师跟进，主要涉及保险及租务事宜。

律师会将继续秉持使命，支援会员及社会大众共同面对这次悲剧。在这段集体哀伤的时刻，律师会与所有受影响人士并肩同行。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
8小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
9小时前
被告卢彦铭否认强奸罪受审。刘晓曦摄
无业男涉梯间强奸已婚女网友 首见面即揽腰接吻 被捕后称「条女自愿同我扑嘢」
社会
7小时前
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
影视圈
8小时前
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
影视圈
9小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
9小时前
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
6小时前
屈臣氏周末快闪优惠！全场无门槛88折 指定货品送$50券 1招再减$20
屈臣氏周末快闪优惠！全场无门槛88折 指定货品送$50券 1招再减$20
时尚购物
6小时前
宏福苑五级火｜杨何蓓茵以「团结同心救援 并肩坚毅前行」为题去信全体公务员。杨何蓓茵fb
宏福苑五级火｜杨何蓓茵 : 4名公务员在火灾中罹难 逾120公仆痛失家园
社会
3小时前