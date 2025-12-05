宏福苑五级火︱律师会设3过渡屋免费法律咨询柜位 逾百律师驻场 已处理21宗个案

香港律师会会长汤文龙表示，律师会对大埔严重火灾造成的伤亡深表哀痛，并向受影响的家庭及社区致以最深切的慰问与关怀。

自昨日（4日）起，律师会已于大埔3个过渡性房屋项目，包括「乐善村」 、 「善楼」及「策诚轩」 ，设立紧急免费法律咨询柜位，并已招募超过100名义务律师，在现场为受影响的居民提供面对面的初步法律咨询务。另外，逾100名义务工作人员迅速回应，积极投入协助。

律师会期望为受影响居民提供适时且适切的法律支援。截至今日（5日）下午4时30分，已处理21宗个案，主要涉及保险索偿及赔偿、遗产管理、租务事宜、物业按揭、人身伤害等范畴。

此外，上周四（11月27日），律师会的紧急免费法律咨询热线（2840 1011）已投入运作，向公众提供初步免费法律咨询。至今，律师会已招募超过460名义务律师及逾300 名义务接线人员，并转介了48宗个案予义务律师跟进，主要涉及保险及租务事宜。

律师会将继续秉持使命，支援会员及社会大众共同面对这次悲剧。在这段集体哀伤的时刻，律师会与所有受影响人士并肩同行。