宏福苑五级火｜拆棚网费用应由承建商负责 政府伙法定机构及专业组织支援业主

大埔宏福苑早前发生五级大火，屋苑外墙棚网被揭发涉鱼目混珠。政府于周三（3日）宣布，所有现时正进行大维修的楼宇如在外墙设有棚网，均须在明日（6日）或之前完成棚网下架。如个别个案需要更多时间处理棚网下架，可预先通报相关部门，如有合理理由，部门会作出适当通融。民政及青年事务局及发展局在社交平台发文，指理解部分业主对拆除棚网所涉权责和费用的关注，特别是现时仍有些项目由宏福苑大维修涉事承建商提供服务。为进一步释除业主和居民的疑虑，发展局联同民政及青年事务局会为相关业主提供适切支援。

拆除棚网费用由承建商承担

当局表示，将会伙拍相关法定机构和专业组织（包括香港测量师学会），为业主提供大厦维修方面的专业意见，例如与工程合约、物业及设施管理等测量相关问题、聘请认可人士或注册检验人员及工程招标时要注意的事项及如何保障自身权益等；同时，各区区议员亦会主动联络相关大厦的法团，提供支援和跟进个案。

发展局联同民青局将会为相关业主提供适切支援。 资料图片

至于拆除棚网所涉费用，由于有关指令是屋宇署署长及相关部门基于公众安全考虑，根据《建筑物条例》所赋予之权力向相关承建商发出，有关费用应由承建商承担，除非承建商与法团所签合约另作订明。

另外，截至今午共有1,369名受火灾影响的宏福苑居民入住了由民青局协调的青年宿舍和酒店。另外，共有2,499人已经迁入了过渡性房屋或由香港房屋协会提供的单位。

政府会有超过2,000个单位的过渡性房屋以及房协的单位，供宏福苑居民作较长期使用。民青局会继续安排宏福苑的居民迁入过渡性房屋或房协提供的单位，酒店业界和青年宿舍的营运团体亦会为现在暂时入住他们设施的居民提供弹性安排。

特区政府各部门会积极跟进，以确保所有居民的住宿需要均会获得照顾。上述所有相关住宿支援均属免费。

截至12月5日中午，共有1369名受火灾影响居民入住由民青局协调的青年宿舍和酒店。

