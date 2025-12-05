Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜酒楼业界称团体取消订枱损失约320万 惟料对冬至生意影响不大

社会
更新时间：19:39 2025-12-05 HKT
发布时间：19:39 2025-12-05 HKT

宏福苑火灾死伤惨重，社会弥漫一片愁云惨雾，不少饮宴活动取消。有酒楼负责人表示，单计12月，已高达800围酒席取消订枱，当中一半来自公务员团体，预计损失约320万元。亦有酒楼负责人指，火灾对私人聚会影响有限，料冬至生意与去年相若，又认为取消活动与否属个别决定，「世界要不停向前走，若婚礼宴会都不能进行，我觉得这不应该发生」。

业界冀社会气氛在新年后有改善：始终要重新振作

宏福苑火灾后，行政长官李家超宣布，未来一段时间，所有由政府主办的庆祝活动将会取消或延期，政府官员也会减少出席非必要的公开活动，以聚焦火灾善后工作。旺角伦敦大酒楼副总经理苏万诚表示，近日接获大量政府机构、同乡会等团体取消订枱，估算12月份有7、800围酒席受影响，「取消的酒席中，一半来自公务员团体。以每围酒席4000多元计算，损失约320万元」。不过，他相信大火对私人聚会影响有限，预计冬至生意仅较去年微跌，「冬大过年，但已捐钱的市民，可能节省吃饭消费」。

苏万诚期望，社会气氛在新年后有改善，「始终要重新振作。不是很铺张地庆祝，是可以举办。如果约亲友食饭也要停摆，对老人家不公道」。

大火过后需「自肃」？ 业界：世界要不停向前走

联邦酒楼集团董事总经理谭兆成表示，现时约100围订枱取消，大部分来自社团，以每围平均5,000元计算，损失逾50万元，「这些活动通常请议员或官员，他们不会参加这些活动；就算宴会继续举行，最终围数都料减少约一成半」。他指，中大型宴会需提前邀请宾客，生意不会「两个月后回来」，但估计冬至生意与去年相若，「火灾对市民聚会影响有限，冬至应怎样都做到一轮生意。至于顾客来到叫甚么吃，就不敢讲，可能吃少一点」。

被问到是否认同惨剧过后，民间需「自肃」？谭兆成认为，若活动主题及内容与大火无关，是否取消属个别决定，「世界要不停向前走，若连婚礼都不让进行，我觉得不应该」。他相信社会需时恢复，冀农历新年后「大家开心一点」。

