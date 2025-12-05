香港法律周2025｜主题论坛「人工智能大时代：塑造21世纪法律新格局」 《法律科技圆桌会议报告》发布

香港法律周2025迎来最后一日，今日（5日）下午举办法律科技主题论坛「人工智能大时代：塑造21世纪法律新格局」，活动设有多个环节，包括主题演讲、「法律科技猜猜谁」互动环节，以及法律科技圆桌会议 (LexGoTech Roundtable)，深化业界对法律科技与人工智能的机遇与挑战的理解，促进经验交流与政策对话。另外，《法律科技圆桌会议报告》亦在圆桌会议上发表。

张国钧：律政司致力促进法律业界创新及与科技融合发展

律政司副司长张国钧致辞时表示，律政司致力促进法律业界的创新及与科技融合发展，并已就此成立推动法律科技发展咨询小组，以及举办法律科技圆桌会议和首届法律科技节。他指，法律科技和人工智能提高法律服务的效率，但无法取代法律专业人员的同理心、判断力和诚信等不可或缺的重要人性元素。法律界唯有秉持开放且负责任的思维，方能把握法律科技与人工智能带来的机遇，将挑战转化为优势。

《法律科技圆桌会议报告》概述业界对法律科技见解

《法律科技圆桌会议报告》在圆桌会议上发表。报告概述今年举行的前三轮圆桌会议中，法律及争议解决业界对法律科技的见解，强调与会者认同法律科技对革新法律服务的潜力，以及在法律科技应用中加入伦理考量的重要性，以负责任态度支持法律科技的长远应用和发展。

报告指，与会者的意见可归纳为四大主题，包括效率提升，法律科技能显著提高工作效率，尤其在法律研究、文件起草及翻译等方面；伦理考量，与会者普遍关注数据私隐、准确性等问题，认为必须建立清晰的专业规范；监管框架，随著人工智能在法律实务中的广泛应用，业界认为需要更新监管制度及专业指引；公众认知，法律学生、法律专业人士及公众了解人工智能的能力与限制至关重要，同时法律教育者需提升技能，将先进科技融入课程，以确保法律行业的可持续发展。

林定国：年底前成立跨部门工作小组 协调部门审视法律配套

律政司司长林定国在发表闭幕辞时指，今年《施政报告》展示政府对推动人工智能作为香港发展核心产业的决心。除积极推动法律科技与人工智能在法律领域的融合发展外，律政司将于年底前成立跨部门工作小组，协调负责部门审视相关法律配套，支持人工智能在香港更广泛应用的发展需求。

律政司会继续举办各类活动，促进香港与内地和不同司法管辖区专家、从业者、政府官员及学者的交流，推广香港的法律及争议解决服务，巩固香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心的领导地位。

记者：蔡思宇

摄影：陈浩元

