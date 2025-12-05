罗淑佩：今年首11个月4500万人次访港 按年增12%超去年全年 英客升15%

文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（5日）出席「香港英商会商界论坛」，并发表「PLAY：香港的文化与娱乐」主题演讲。她指出，凭借香港多元的旅游资源，今年首11个月共有约4,500万人次访港旅客，已超越整个2024年的总数，按年增长达12%。其中来自英国的旅客增幅更高，达15%，显示长途旅客正在回流，此有赖盛事的带动及航空运力的提升。当中全运会期间访港旅客超过170万人次，较去年同期上升19%。

罗淑佩指全运会期间访港旅客超过170万人次，较去年同期上升19%。资料图片

冀周日投票选出新一届立法会 与政府携手推动救灾和改革工作

她又指当下社会的首要任务是全力安抚协助大埔宏福苑受灾人士，并积极处理火灾后的后续工作，包括于本周日（7日）选出新一届立法会，与政府携手推动救灾和必要的改革工作。肉体和心灵的疗愈当然需要不少的时间和更多的关爱，但她希望，对于社会上不论是实质还是心灵皆需要一点光亮的人士而言，将于本月稍后亮灯的香港缤纷冬日巡礼圣诞灯饰能在凉风飒飒中带来一丝温暖与慰藉。