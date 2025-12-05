Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜孙东探访启德过渡性房屋  了解入住情况及善后安排

社会
更新时间：18:24 2025-12-05 HKT
发布时间：18:24 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑早前发生五级火灾，政府迅速协调，即时安排部分受影响居民入住作为紧急住宿的过渡性房屋单位。创新科技及工业局局长孙东今日（5日）下午到访启德过渡性房屋「启德・东寓」，听取营运机构东华三院介绍最新入住情况、物资准备、服务支援及善后安排，并特别视察现场物资站的运作情况。当局表示，截至今日，已有17户共47名受火灾影响的居民入住「启德・东寓」。

物资捐赠网上平台已收逾1400项登记  涵盖食品、衣物及日用品等

孙东感谢资讯科技业界大力支持，协助当局在短短数天内搭建物资捐赠网上平台，方便团体及市民登记可捐赠的物资。平台至今已收到超过1400项登记，涵盖食品、衣物、日用品、寝具、家私及电器等类别。政府正透过相关部门及服务团体掌握居民实际需求，进行物资配对及分发工作，确保物资能尽快送达有需要的地方。当局承诺，将继续与业界并肩合作，全力为受影响居民提供持续支援，协助他们渡过难关。

