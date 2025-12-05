《年少日记》制作商与全球发行商内讧 圆桌会议室入禀向MM2 Studios追讨408万元
制作香港电影《年少日记》的圆桌会议室有限公司，昨入禀高等法院控告《年少日记》香港市场推广及全球发行商MM2 Studios，指MM2 Studios拒绝履行双方合约，要求法庭下令MM2 Studios连本带利还款至少408.2万元，付清合约所指明的未付金额及已交付物件，并支付是次诉讼费用，或作任何合适补偿。
原告为圆桌会议室有限公司（Roundtable Pictures Limited），被告为满满额创作香港有限公司（MM2 Studios Hong Kong Limited）。香港电影《年少日记》由香港电影发展基金会及创意香港全力支持，圆桌会议室有限公司制作和MM2 Studios负责全球发行。
圆桌会议室入禀控告满满额创作单方面拒绝履行双方于2022年2月15日签订的《国际多重权利分配协议》（International Multiple Rights Distribution Agreement），要求法庭颁令证明满满额创作违约，下令满满额创作连本带利还款至少408.2万元，付清合约所指明的未付金额及已交付物件，支付是次诉讼费用，或作任何合适补偿。
案件编号：HCA2243/2025
法庭记者：刘晓曦
