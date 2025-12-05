大埔宏福苑五级火｜棚网拆除期限周六届满 火炭穗禾苑承办商申请延期
更新时间：17:19 2025-12-05 HKT
发布时间：17:19 2025-12-05 HKT
发布时间：17:19 2025-12-05 HKT
发展局局长宁汉豪于周三（3日）宣布，所有正进行大维修的楼宇，须在周六（6日）或以前将棚网下架。若个别个案需要延期，需预先申请并经批准始可。负责火炭穗禾苑维修工程的富林工程公司，已就延期拆除棚网，向政府提交申请。
富林工程表示，已动员超过120名合资格棚架师傅进行棚网拆除工作，但由于穗禾苑地盘范围广阔，棚网面积约达20万平方米，加上大厦楼层较高及外墙面积庞大，所需时间较多。公司指出，穗禾苑棚网拆除工程已于11月30日展开，其中A至C座预计可于本月6日前完成拆除；D至J座，则预计于本月11日前完成相关工作。
