Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜棚网拆除期限周六届满  火炭穗禾苑承办商申请延期

社会
更新时间：17:19 2025-12-05 HKT
发布时间：17:19 2025-12-05 HKT

发展局局长宁汉豪于周三（3日）宣布，所有正进行大维修的楼宇，须在周六（6日）或以前将棚网下架。若个别个案需要延期，需预先申请并经批准始可。负责火炭穗禾苑维修工程的富林工程公司，已就延期拆除棚网，向政府提交申请。

富林工程表示，已动员超过120名合资格棚架师傅进行棚网拆除工作，但由于穗禾苑地盘范围广阔，棚网面积约达20万平方米，加上大厦楼层较高及外墙面积庞大，所需时间较多。公司指出，穗禾苑棚网拆除工程已于11月30日展开，其中A至C座预计可于本月6日前完成拆除；D至J座，则预计于本月11日前完成相关工作。

相关新闻：宏福苑五级火｜宁汉豪：所有大维修楼宇棚网须即时下架 周六或之前完成

负责火炭穗禾苑（图）维修工程的富林工程公司，已就延期拆除棚网，向政府提交申请。资料图片
负责火炭穗禾苑（图）维修工程的富林工程公司，已就延期拆除棚网，向政府提交申请。资料图片

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
5小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
3小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
5小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
7小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
7小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
2025-12-04 17:45 HKT
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
11小时前