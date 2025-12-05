1.2亿头奖六合彩｜周六搅珠 市民「佛系」心态投注：没有期望就没有失望

六合彩明晚（6日）搅珠，由于多期无人中头奖，今期若一注独中，预计头奖彩金将高达1.2亿元。《星岛》记者今日（5日）到尖沙咀汉口道投注站，现场所见人流络绎不绝，不少市民专程前来购买，冀能独揽巨奖。

市民刻意研究过去号码 盼增加中奖机会

平日有购买六合彩习惯的郑先生表示，平时最多只是中20至40元，但仍希望碰碰运气。他称，若然有幸中头奖，将至少捐出当中1成做善事，并且会请朋友饮茶、去旅行等，不过他也笑言「中咗先算。」

也有平日并非经常买六合彩、但因今次头奖金额丰厚而试一试运气，彭小姐表示，为了增加中奖机会，她刻意研究过去的号码，尝试分析当中的机率，又称假若中奖的话，会与家人分享奖金，一同分享喜悦。

有市民「佛系」心态 视作另类行善

此外，亦有单纯偶尔经过就买六合彩的的市民。不愿出镜的梁先生坦言，对中奖并无太大信心，笑称「没有期望就没有失望」。他又认为购买六合彩的10元，不中奖会变成善款，也有意义。

有市民结伴前往投注站购买六合彩。康女士表示，本身已经透过网上投注，因同行的潘女士被头奖金额吸引，故决定再一起排队购买。被问到有否特别选号策略时，康女士表示，会选择对自己有特殊意义的号码，例如自己或孙子的生日日期。两人均表示，若幸运中奖，会分享给身边最亲的人，并且出国旅行，「希望趁着身体健康，走遍世界的尽头。」

记者：曾智华

摄影：苏正谦、曾智华