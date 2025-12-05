Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

收贿助2装修公司中标 设计顾问公司女职员认罪囚3月 控方提刑期覆核遭驳回

社会
更新时间：16:25 2025-12-05 HKT
发布时间：16:25 2025-12-05 HKT

41岁设计顾问公司女职员2019年起，3年间收贿逾23万元，以协助2间工程承办商获取「东京生活馆」及Donki 2项翻新项目，涉及工程费用共逾2,500万元。遭廉政公署落案起诉。女职员早前承认1项串谋受贿罪，判囚3个月。控方认为刑期明显不足，提出刑期覆核。裁判官陈志辉今午在九龙城裁判法院认为原有刑期已足以反映案件严重，驳回申请，维持原判。

亚洲创造有限公司前市场推广主任彭嘉倩早前认罪判囚3个月，控方认为判刑明显不足以反映案件严重，主张应以10至11个月监禁为量刑起点。陈官指即使以10个月为量刑起点，认罪扣减3分1，再按原有求情理由减刑1个月的话，将判监5个月。陈官指根据案例，若判刑相差仅2、3个月可宽松处理，不足以动用覆核权力，再考虑到被告已全数归还赃款，而刑期覆核一般会再酌情减刑，终认为原有刑期已足以反映案件严重，驳回申请，维持原判。

案件编号：KCCC398/2025
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
3小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
22小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
5小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
10小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
5小时前
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
3小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
5小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
9小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
22小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
3小时前