收贿助2装修公司中标 设计顾问公司女职员认罪囚3月 控方提刑期覆核遭驳回

41岁设计顾问公司女职员2019年起，3年间收贿逾23万元，以协助2间工程承办商获取「东京生活馆」及Donki 2项翻新项目，涉及工程费用共逾2,500万元。遭廉政公署落案起诉。女职员早前承认1项串谋受贿罪，判囚3个月。控方认为刑期明显不足，提出刑期覆核。裁判官陈志辉今午在九龙城裁判法院认为原有刑期已足以反映案件严重，驳回申请，维持原判。

亚洲创造有限公司前市场推广主任彭嘉倩早前认罪判囚3个月，控方认为判刑明显不足以反映案件严重，主张应以10至11个月监禁为量刑起点。陈官指即使以10个月为量刑起点，认罪扣减3分1，再按原有求情理由减刑1个月的话，将判监5个月。陈官指根据案例，若判刑相差仅2、3个月可宽松处理，不足以动用覆核权力，再考虑到被告已全数归还赃款，而刑期覆核一般会再酌情减刑，终认为原有刑期已足以反映案件严重，驳回申请，维持原判。

案件编号：KCCC398/2025

法庭记者：陈子豪