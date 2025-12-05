TWICE首度来港巡演 周末启德主场馆开唱 门票分流、闸口路线、入场守则一文睇清

韩国超人气组合TWICE首度来港巡演，将于 12月6至7日首踏启德主场馆，举行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱会，为香港乐迷带来前所未有的震撼舞台。启德体育园提醒，为确保最佳体验，观众出发前预先领取实体门票、查阅入场时间及闸口路径，以及预早计划交通安排并预留充裕时间往返场馆。

韩国超人气组合TWICE将于12月6至7日首踏启德主场馆举行演唱会。启德体育园提供图片

分时段入场及Y闸入场特别安排

为确保观众的入场安排顺利，启德主场馆将因应演唱会门票类别，实施分时段入场安排。持企位门票的观众可于演唱会当日上午11时30分起在进行安检后，于Ａ、Ｃ及Y闸的指定等候区排队。请根据自身情况选择合适的时间到场进行安检，做好入场准备。观众在排队等候和入场时，请遵从现场工作人员指示，有秩序地分批入场。

启德体育园特别提醒，前往Y闸的步行路径与其他闸口不同。Y闸设于地面，乘搭港铁的观众，于启德站D出口出站后可沿启德车站广场及沐泰街回旋处步行前往，经过承启道行人过路设施后到达该闸口。

持其他门票（即非使用Ａ、Ｃ及Y闸）的观众可于下午4时开始入场。按照门票上所示的闸口，观众可选择经西桥（较近港铁宋皇台站）或中央广场（较近港铁启德站）前往。请提前规划行程并预留足够的时间进行安检，以免影响入场时间。

启德主场馆将因应演唱会门票类别，实施分时段入场安排。启德体育园提供图片

留意入场守则

启德体育园强调，入场人士需遵守场地规则，注意携带物品的限制，包括专业摄影器材、摄录机、平板电脑、手提电脑、三脚架、任何尺寸大于38 厘米x 30厘米x 20厘米的随行物品、任何尺寸大于50厘米x 50厘米的横额及标志、任何即弃塑胶瓶，以及超过35厘米的长伞等均不可带入场内。容量不超过600毫升的便携式水瓶／杯可以携带入场，但不得附有瓶盖／杯盖及任何液体。

如有需要，入场人士可使用场外的临时储物架或雨伞桶暂存物品，但需自行评估风险；或选择付费行李寄存及设于启德零售馆内的电子储物柜服务，并于离场时领回物品。

官方周边商品售卖及打卡点

为方便观众选购限定及精选周边，官方商品售卖处将设于多个地点，包括（一）启德零售馆2地下（开放予公众人士）；（二）中央广场及（三）启德主场馆2楼启庆汇，方便观众选购。

观众经启德车站广场前往启德主场馆时，可以先到启德体育大道入口欣赏20米电视屏幕和大道内的巨型海报。此外，多间位于零售馆的食肆亦会延长服务时间至凌晨，观众可在演唱会结束后继续留在园区，尽情享受一站式的游乐、购物与美食体验。

详情请参阅官方网页