认以假海外驾照申免考签发港车牌 两男子判囚4个月缓刑1年

8名男子涉嫌谎称持外国驾驶执照，以诈骗运输署豁免本地驾驶考试，继而直接取得香港驾驶执照。其中27岁及47岁男子早前各承认串谋诈骗罪，今于东区裁判法院同被判囚4个月，缓刑1年。裁判官屈丽雯判刑时指，驾驶执照乃重要证明文件，签发系统确保司机具备知识和技术才能驾驶，以保障道路使用者安全。

官斥两被告行为置道路使用者安全于风险中

屈官就两人案件均表示罪行严重，他们实际上没有巴基斯坦驾驶执照，反映缺乏驾驶技术及知识，而透过伪造的方式获得执照，显然是滥用签发系统，打击大众对于系统的信心，以及将道路使用者的安全置于风险之中。

27岁机场贵宾室主任Ong Jomari Perfinan一案，屈官指罚款未能反映案件严重性，但同意Ong背景报告正面，考虑到他无案底、表现悔意、坦白认罪，屈官接纳此属一次性事件，予以最后机会。

至于47岁送货员Ahmed Waseem，屈官提到Ahmed曾两次报考驾驶执照均不及格，他只报称有电单车驾驶执照，可见他没有驾驶私家车或轻型货车的技术，明显滥用签发系统。屈官接纳Ahmed在案中仅为顾客角色，他无案底，获亲友及伊斯兰教社群支持，亦同意他是一位好爸爸，考虑到本案属一次性事件，Ahmed展示悔意，屈官给予最后一次机会。

两被告求情称已得沉重教训深表悔意

辩方为Ong求情指，Ong因疫情两度遭遣散，当时他与许多人一样担忧前景。因此打算投身外卖员行业，但需持有驾驶执照，而他不认为自己能够通过考试，其后Ong获朋友介绍购买驾驶执照。辩方指出，Ong只见过假执照提供者2次，对于背后的机制毫不知情，亦无参与。

辩方强调，Ong从未使用涉案执照，亦害怕驾车上路，因此没有影响其他道路使用者。辩方另提及，Ong积极协助廉署调查，适时认罪，对于犯案感到非常后悔，认为使家人和自己蒙羞。辩方力陈本次属一次性事件，Ong重犯机会低，过去2周的还押已给予沉重教训，望法庭考虑到他背景报告正面而轻判。

代表Ahmed的辩方求情指，Ahmed对于自己愚蠢犯案感到非常后悔，他过往努力工作照顾家庭，更是患自闭症么子的主要照顾者，么子非常依赖Ahmed。而Ahmed在伊斯兰教社群中有良好声誉，亲友均对他赞誉有加，是位好爸爸、好丈夫。辩方强调Ahmed即时坦白认罪，并且愿意协助调查，他在还押2周期间已获惨痛教训，望法庭轻判。

案情指，廉政公署调查发现两人根本没有任何由巴基斯坦所签发的驾驶执照，他们与其他人士串谋向运输署提交虚假的巴基斯坦驾驶执照及相关证明文件，透过「免试签发香港正式驾驶执照」申请而取得香港正式驾驶执照。

案件编号：ESCC3006/2025；ESCC3007/2025

法庭记者：雷璟怡