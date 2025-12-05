Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜清真寺举行祈祷会悼念遇难者 4500名信众祷告哀悼

社会
更新时间：16:17 2025-12-05 HKT
发布时间：16:17 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑五级大火，至今造成159人死亡，当中包括10名外佣。为悼念遇难者及安慰逝者家属，尖沙咀九龙清真寺今日（5日）举行「伊斯兰教大埔火灾特别祈祷会」。《星岛》记者今午到九龙清真寺观察，祈祷会未开始已有不少人进入会场。祈祷会于下午1时半开始，信众的表情肃穆庄严。为悼念在大火葬身的遇难者，主持人吟诵祷文，4,500名信众一同站立，一边祷告，一边为遇难者哀悼。

巴基斯坦商会主席：助遗体归葬祖国 盼寻失联外佣

巴基斯坦香港及大湾区总商会主席 Qamar Minhas 表示，本次宏福苑大火导致不少外佣葬身火海，已联络香港政府，希望能够尽快安排移送遗体回到她们的祖国，让她们能够顺利安葬。他又称仍有不少外佣失联，希望能够尽快寻回，即使机会十分渺茫。此外，他亦表示已向受影响的外佣及灾民捐款。

多国领事祈祷盼港人走出伤痛

Qamar Minhas 在受访时更是一度哽咽，称「这场灾难令整个伊斯兰群体感到震惊」，在火灾首日至第四日，他们自发建立一个团队运送物资，并为他们祈祷。他直言「这是一场对于香港市民，不分种族的悲剧」。

香港回教信托基金教长 Mufti Muhammad Arsad 表示，目前就他所知，有9个穆斯林死亡或失踪，信托基金将会给予死者家属经济及心理支援，让他们能够渡过难关。而曾被授予银紫荆勋章，同是香港回教信托基金会的沙意表示，会积极和香港政府、警察部门合作，尽快将罹难者遗体送回祖国，又满意香港政府处理大火的安排。

本次祈祷会亦有来自伊朗、印度、马来西亚、印度和孟加拉的领事，以及沙地阿拉伯的副领事参与。孟加拉领事 Dr. Shah Mohammad Tanvir Monsur 接受记者访问时表示，现正是各国为香港市民祈祷之时，期望死者家属及灾民能走出悲伤，重新生活。他亦感谢香港政府在灾后行动迅速，冀惨剧不再发生。

记者：曾智华
摄影：苏正谦

