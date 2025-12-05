宏福苑五级火｜宣明会G6K慈善跑12.14如常举行 捐出报名费同等金额支援受灾居民

大埔宏福苑火灾做成严重伤亡，整个社会笼罩一片伤感的气氛。宣明会将在12月14日(周日) 假添马公园举办「Global 6K for Water」(G6K) 慈善跑，活动将如常举行，除活动善款用于支持所承诺的水利卫生工作外，宣明会将额外配对相等于所有参加者报名费的同等金额，用作支援大埔受灾儿童及家庭。

宣明会亦提到，在火灾后迅速联系合作伙伴及区内团体，并运用筹集到的善款，透过区内团体，包括学校、教会及社会服务团体为受灾居民提供援助及紧急支援。宣明会亦会继续密切联络区内团体，协力为更多居民提供适切支援。稍后宣明会将在网页上载工作报告，让公众了解善款运用的情况。

宣明会目前通过「浸信会欣悦社会服务处」向居住宏福苑受影响学生发放紧急教育援助金，惠及百多名学生，以协助他们及其家庭渡过难关。宣明会也会陆续与学校合作，为更多学童提供援助教育金，期望惠及更多受灾儿童；与「同在坊辅导及培训中心」合作，为受灾居民提供紧急情绪支援；将于 12月4、5日分别举办两场灾后危机介入及创伤治疗网上工作坊，帮助受影响学生的教师、辅导员、治疗师、前线学童工作者及社工等掌握专业心理及游戏治疗技巧，协助受影响儿童重建安全感与复原力。

宣明会亦已为灾区内的大埔浸信会公立学校80名教职员举办心理支援工作坊，并为其初小学生提供活动工作坊，协助儿童们辨识情绪，及将情绪转化为社区支持。

