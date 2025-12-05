Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜宣明会G6K慈善跑12.14如常举行 捐出报名费同等金额支援受灾居民

社会
更新时间：13:29 2025-12-05 HKT
发布时间：13:29 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑火灾做成严重伤亡，整个社会笼罩一片伤感的气氛。宣明会将在12月14日(周日) 假添马公园举办「Global 6K for Water」(G6K) 慈善跑，活动将如常举行，除活动善款用于支持所承诺的水利卫生工作外，宣明会将额外配对相等于所有参加者报名费的同等金额，用作支援大埔受灾儿童及家庭。

宣明会亦提到，在火灾后迅速联系合作伙伴及区内团体，并运用筹集到的善款，透过区内团体，包括学校、教会及社会服务团体为受灾居民提供援助及紧急支援。宣明会亦会继续密切联络区内团体，协力为更多居民提供适切支援。稍后宣明会将在网页上载工作报告，让公众了解善款运用的情况。 

宣明会目前通过「浸信会欣悦社会服务处」向居住宏福苑受影响学生发放紧急教育援助金，惠及百多名学生，以协助他们及其家庭渡过难关。宣明会也会陆续与学校合作，为更多学童提供援助教育金，期望惠及更多受灾儿童；与「同在坊辅导及培训中心」合作，为受灾居民提供紧急情绪支援；将于 12月4、5日分别举办两场灾后危机介入及创伤治疗网上工作坊，帮助受影响学生的教师、辅导员、治疗师、前线学童工作者及社工等掌握专业心理及游戏治疗技巧，协助受影响儿童重建安全感与复原力。

宣明会亦已为灾区内的大埔浸信会公立学校80名教职员举办心理支援工作坊，并为其初小学生提供活动工作坊，协助儿童们辨识情绪，及将情绪转化为社区支持。 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
21小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
6小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
3小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
21小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
13小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
20小时前