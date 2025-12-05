机场青年就业资讯日今明举行 提供逾1500个职位空缺 求职者看好机场就业前景

机管局今日（5日）起，一连两日举办机场青年就业资讯日2025，现场人头涌涌，求职者络绎不绝。香港机场管理局机场服务总监杨达荣表示，今年资讯日有超过25个机场业务伙伴参与，提供超过1,500个职位空缺。

人力需求非常殷切

杨达荣指，香港机场随著三跑、T2大楼设施等相继启用，人力需求是非常殷切，机场从疫情后约5.3万员工，发展至今已有7万人的团队，「随著陆续的机场发展，预计将来职位空缺会相应陆续增加」。他指，航空业作为一个讲求长远发展的行业，「每一个专业都有清晰的晋升阶梯，所以非常适合作为年轻人揾工时首选」。他提到，今次资讯日包括飞机工程维修、保安、客户服务，及物业管理等，加上未来机场城市Skytopia项目，将会有很多不同的创新工种引入，例如无人驾驶系统的操作员等。

26岁救生员转跑道 盼觅时薪$70起地勤职位

现场不乏求职者前来了解机场发展，并从中寻求心仪的职位。其中，26岁的晓岚本身任职救身员，但认为救生员工时较长欲转行，考虑到自己体力劳动不太在行，不过胜在喜欢与人说话交流，因此希望觅到地勤接待职位，目标时薪70至80元。

晓岚称，看好机场就业前景，有信心能找到合适工作，「我觉得因为还年轻，要找一份工作不难。但要找到一份自己做得长的工作就难，所以不会为揾工而随便揾工做，都要揾个真正合适的职位才会工作」。

回流港人求发挥日语优势 妈妈族揾弹性工

刚从日本回流的港人丁先生则指，先前在日本做酒店相关工作，返港后打算找一份国际化、更能发挥到他日语优势的工作，遂来到机场求职。他指，自己对空少没甚么兴趣，心仪的职位反而是地勤，「我比较喜欢接待旅客，特别是如果遇到日本客人，我用日文回应会觉得很意义」。他指，自己目标月薪为1.8万左右，目前看中两间航司的地勤职位空缺。

一孩之母莫女士指，即将搬到东涌居住，因此打算在机场找一份时间弹性的工作方便兼顾家庭，「即可能一个星期上三至四日班的职位」。她指，自己求职首先考虑就近原则，然后是福利待遇，「觉得机场是在各方面的福利，及人文关怀都比较好的地方」。她又赞今次资讯日职位选择多，且都很多职位都无需工作经验，认为要找到一份心仪的工作并不算难。

机场保安公司提供100职位

彭小姐则打算应征机场保安职位，她在机场保安公司的摊位了解了差不多半小时，大赞职员耐心讲解如何填写求职表格等。

另外，机场保安有限公司行政总裁张德强表示，公司在今次资讯日提供100个职位，在新员工入职时会提供适当的训练及支援，「特别我们现在使用很多新的仪器，所以新人入职的话会学到很多新事物。」被问到公司聘请外劳的数字，他指公司超过八成以上都是本地员工，内地员工主要补充前线，特别是安检及守卫工作等，强调配合政府政策，招聘必定以本地劳工优先。

记者：赵克平

摄影：刘骏轩